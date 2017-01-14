Митрополит УПЦ (МП) освятив в Криму нові ракетні системи ППО і благословив військовослужбовців Російської Федерації (оновлено)

Митрополит УПЦ (МП) Платон (Удовенко) Феодосійський і Керчинський в анексованому Криму 14 січня 2017 р освятив нові надпотужні зенітні ракетні системи ППО ЗС Російської Федерації С-400 "Тріумф", що дозволяють одночасно знищувати до трьохсот повітряних і наземних цілей.

Під час церемонії освячення ракет митрополит УПЦ (МП) благословив військовослужбовців гвардійського зенітного ракетного Севастопольсько-Феодосійської полку ЗС Російської Федерації в Криму. Про це стало відомо завдяки опублікованим на сайті «Радіо Свобода» відео з місця події.

"Це воістину масштабна система заступає на бойове чергування і на сотні кілометрів перекриває вже існуючу систему протиповітряної оборони півдня нашої країни", – цитує INTERFAX.RU слова командувача четвертої армією ВВС і ППО ЗС Російської Федерації Віктора Севостьянова.

INTERFAX.RU повідомляє, що система ППО С-400 "Тріумф" надійшла на озброєння гвардійського зенітного ракетного Севастопольсько-Феодосійської полку ЗС Російської Федерації в Криму в кінці 2016 року.

ЗРС дальньої дії С-400 "Тріумф" призначена для високоефективного поразки літаків стратегічної і тактичної авіації, балістичних ракет, гіперзвукових цілей та інших засобів повітряного нападу в умовах радіоелектронного та інших видів протидії.

Система здатна на дальності до 400 км вражати аеродинамічні цілі, а також на дальності до 60 км балістичні цілі, що летять зі швидкостями до 4,8 км / с на висотах від кількох метрів до кількох десятків кілометрів.