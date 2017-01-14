Митрополит УПЦ (МП) освятив в Криму нові ракетні системи ППО і благословив військовослужбовців Російської Федерації (оновлено)

16 січня 2017, 10:25 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

Митрополит УПЦ (МП) Платон (Удовенко) Феодосійський і Керчинський в анексованому Криму 14 січня 2017 р освятив нові надпотужні зенітні ракетні системи ППО ЗС Російської Федерації С-400 "Тріумф", що дозволяють одночасно знищувати до трьохсот повітряних і наземних цілей.

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Під час церемонії освячення ракет митрополит УПЦ (МП) благословив військовослужбовців гвардійського зенітного ракетного Севастопольсько-Феодосійської полку ЗС Російської Федерації в Криму. Про це стало відомо завдяки опублікованим на сайті «Радіо Свобода» відео з місця події.

"Це воістину масштабна система заступає на бойове чергування і на сотні кілометрів перекриває вже існуючу систему протиповітряної оборони півдня нашої країни", – цитує INTERFAX.RU слова командувача четвертої армією ВВС і ППО ЗС Російської Федерації Віктора Севостьянова.

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 INTERFAX.RU повідомляє, що система ППО С-400 "Тріумф" надійшла на озброєння гвардійського зенітного ракетного Севастопольсько-Феодосійської полку ЗС Російської Федерації в Криму в кінці 2016 року.
 ЗРС дальньої дії С-400 "Тріумф" призначена для високоефективного поразки літаків стратегічної і тактичної авіації, балістичних ракет, гіперзвукових цілей та інших засобів повітряного нападу в умовах радіоелектронного та інших видів протидії.

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Система здатна на дальності до 400 км вражати аеродинамічні цілі, а також на дальності до 60 км балістичні цілі, що летять зі швидкостями до 4,8 км / с на висотах від кількох метрів до кількох десятків кілометрів.

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теги до статті:Віра і зброя,Крим,УПЦ (МП) в Криму
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    Останні коментарі

    • Гриша Котенко | 16 січня 2017, 14:57

      а козлик ваня не сказав шо та буда яку він називає храмом там знаходиться незаконно і якшо це було в раші то його давно знесли і ваню поперли під зад

    • Roman Kalinin | 16 січня 2017, 11:41

      А від коли всі так розпереживались за католицькі та мусульманські общини на непідконтрольних територіях? Чому ж так не "переживають" коли на мирній території закликають до насилля проти

    • Пан Валерій | 16 січня 2017, 11:11

      Дотепна назва. Навіть не наважуюсь спитати - а які потреби стосовно прапору можуть виникнути у солдатів?

    • b111 | 16 січня 2017, 09:10

      Можливо в вас проблеми не з орфографією,а якраз в бухлі й закусці(кухоль,розсольник) (Що в тверезого в голові,то в п*яного на язику)І в такі п*яні бредні вірять тільки прокацапські манкурти.

    • Pavel Kovalchuk | 15 січня 2017, 23:13

      О, Ви такий дотепний, це була орфографічна помилка, але суті вона не міняє, самозванець він усюди самозванець. А ця зустріч в черговий раз доводить, що КП -це політична партія, яка займається

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