Віктор Єленський: Путін розглядає Православ’я як беззастережну антитезу Заходу

11 січня 2017, 15:48 | Релігія і політика | 2 |   | Код для блогу |  | 

Artru560.jpg-ddd.jpgexklusiv.gifВолодимир Путін за роки перебування у владі пройшов певну еволюцію поглядів щодо Православ’я: спершу він заявляв про нейтралітет до релігії, потім вирішив використати Церкву як інструмент відновлення імперії, тепер Православ’я для нього – антитеза Заходу.

Про це в інтерв’ю РІСУ заявив Віктор Єленський - відомий релігієзнавець, голова підкомітету у питань свободи совісті та державно-церковних відносин Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності.

«Взагалі позиція Путіна в релігійному питанні за роки його президентства піддавалася суттєвим метаморфозам. Якщо пам’ятаєте, 2000 р. на питання ведучого CNN Ларрі Кінга: «Ви віруючий? Якими є ваші погляди щодо релігії?», Путін відповів, що він вірить у людину, в її добрі помисли», - сказав він..

На наступному етапі Путін згадує про те, як його хрестили, з’являється у храмі і поводиться як воцерковлена людина.

«Потім настає третій етап: Путін розглядає Православ’я як ідеологію і інструмент реінтеграції пострадянського простору. Щоправда, у його оточенні Православ’я змагається тоді з євразійством, яке видається більш «імперієстворюючим», а значить – і більш операційним. Путін намагається поєднати ці лінії і говорить у 2010 році, що у нас, мовляв, країна східного християнства, Православ’я, і деякі теоретики говорять, що воно багато у чому ближче до ісламу, ніж до католицизму.

Звідти і нинішній етап – Православ’я як беззастережна антитеза Заходу. Ця, з дозволу сказати, функція Православ’я червоною ниттю проходить не лише через виступи патріарха Кирила, але і через конструкти кремлівських високопосадовців. Дуже виразно про це сказав міністр закордонних справ РФ Лавров: «Росія повертається до своїх традиційних цінностей, до православних витоків і, внаслідок цього стає ще менш зрозумілою для Заходу, ніж у радянські часи»», - зазначив релігієзнавець

Як зауважив Віктор Єленський, Путін насправді не вважає Православ’я якоюсь внутрішньою «скрєпою», а лише зручним зовнішньополітичним інструментом.

 

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теги до статті:Віктор Єленський,Володимир Путін,Державно-конфесійні стосунки в Росії
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Коментарі

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  • Пан Валерій | 11 січня 2017, 17:33
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    Україна - країна експертів поведінки Путіна. Практично кожен точно знає: про що Путін думає, що планує, як і під яким кутом розглядає. Скоро будуть розказувати як Путін пісяє і як він какає. Чесно кажучи настогидла ця шизофренія.

    • edelweiss | 11 січня 2017, 18:36
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      Якби цей покидьок не вторгнувся в Україну, на нього б ніхто й уваги не звертав.

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Останні коментарі

  • Oleg 65 | 11 січня 2017, 22:31

    ще канадійці не вчили молитись православних...

  • Оленка | 11 січня 2017, 19:51

    Вітер дме у іншу сторону, ось і все. Цими словами владика тільки підкреслив свою флюгерну позицію щодо рідної Церкви.

  • edelweiss | 11 січня 2017, 18:36

    Якби цей покидьок не вторгнувся в Україну, на нього б ніхто й уваги не звертав.

  • Пан Валерій | 11 січня 2017, 17:33

    Україна - країна експертів поведінки Путіна. Практично кожен точно знає: про що Путін думає, що планує, як і під яким кутом розглядає. Скоро будуть розказувати як Путін пісяє і як він какає. Чесно

  • Crimea_ru | 11 січня 2017, 16:10

    Аргумент о том, что дырявые на толковищах молчат не поймёте?

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