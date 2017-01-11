Віктор Єленський: Путін розглядає Православ’я як беззастережну антитезу Заходу

Володимир Путін за роки перебування у владі пройшов певну еволюцію поглядів щодо Православ’я: спершу він заявляв про нейтралітет до релігії, потім вирішив використати Церкву як інструмент відновлення імперії, тепер Православ’я для нього – антитеза Заходу.

Про це в інтерв’ю РІСУ заявив Віктор Єленський - відомий релігієзнавець, голова підкомітету у питань свободи совісті та державно-церковних відносин Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності.

«Взагалі позиція Путіна в релігійному питанні за роки його президентства піддавалася суттєвим метаморфозам. Якщо пам’ятаєте, 2000 р. на питання ведучого CNN Ларрі Кінга: «Ви віруючий? Якими є ваші погляди щодо релігії?», Путін відповів, що він вірить у людину, в її добрі помисли», - сказав він..

На наступному етапі Путін згадує про те, як його хрестили, з’являється у храмі і поводиться як воцерковлена людина.

«Потім настає третій етап: Путін розглядає Православ’я як ідеологію і інструмент реінтеграції пострадянського простору. Щоправда, у його оточенні Православ’я змагається тоді з євразійством, яке видається більш «імперієстворюючим», а значить – і більш операційним. Путін намагається поєднати ці лінії і говорить у 2010 році, що у нас, мовляв, країна східного християнства, Православ’я, і деякі теоретики говорять, що воно багато у чому ближче до ісламу, ніж до католицизму.

Звідти і нинішній етап – Православ’я як беззастережна антитеза Заходу. Ця, з дозволу сказати, функція Православ’я червоною ниттю проходить не лише через виступи патріарха Кирила, але і через конструкти кремлівських високопосадовців. Дуже виразно про це сказав міністр закордонних справ РФ Лавров: «Росія повертається до своїх традиційних цінностей, до православних витоків і, внаслідок цього стає ще менш зрозумілою для Заходу, ніж у радянські часи»», - зазначив релігієзнавець

Як зауважив Віктор Єленський, Путін насправді не вважає Православ’я якоюсь внутрішньою «скрєпою», а лише зручним зовнішньополітичним інструментом.