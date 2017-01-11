Політологи не випадково розглядають УПЦ (МП) як найбільшу «російську партію» в Україні», - митрополит Олександр (Драбинко)

УПЦ (МП) перетворилася на острівець російської ідентичності в Україні, хоча серед її вірян та священнослужителів є чимало українських патріотів. Таку думку в інтерв'ю LB.ua висловив митрополит Переяслав-Хмельницький та Вишневецький Олександр (Драбинко).

«Якби не було поділу в 1992 році, то не було б сьогодні такого перекосу в УПЦ в сторону російської ідентичності. Але поділ мав місце. Більшість тих, хто симпатизував українській національній ідеї, зараз перебувають у Київському Патріархаті», - сказав він.

За його словами, УПЦ (МП) перетворилося в якийсь острівець російської ідентичності в Україні.

«Звичайно, в нашій Церкві є чимало патріотів. Є в ній і ті, хто чітко орієнтовані на помісність, на відновлення церковної єдності. Але факт залишається фактом», - додав єрарх.

«Російські політологи не випадково розглядають УПЦ як найбільшу «російську партію» в Україні». Не будемо перебільшувати «проросійськість» УПЦ. Церква - це, на щастя, не партія. Але не будемо і закривати очі на проросійські симпатії серед священиків і віруючих УПЦ. Подобається нам це чи ні, але УПЦ дійсно найбільший «російський острів» в українських суспільних «водах»», - наголосив митрополит.