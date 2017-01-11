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Політологи не випадково розглядають УПЦ (МП) як найбільшу «російську партію» в Україні», - митрополит Олександр (Драбинко)
11 січня 2017, 11:51 | Релігія і політика | 14 | | Код для блогу | |
УПЦ (МП) перетворилася на острівець російської ідентичності в Україні, хоча серед її вірян та священнослужителів є чимало українських патріотів. Таку думку в інтерв'ю LB.ua висловив митрополит Переяслав-Хмельницький та Вишневецький Олександр (Драбинко).
«Якби не було поділу в 1992 році, то не було б сьогодні такого перекосу в УПЦ в сторону російської ідентичності. Але поділ мав місце. Більшість тих, хто симпатизував українській національній ідеї, зараз перебувають у Київському Патріархаті», - сказав він.
За його словами, УПЦ (МП) перетворилося в якийсь острівець російської ідентичності в Україні.
«Звичайно, в нашій Церкві є чимало патріотів. Є в ній і ті, хто чітко орієнтовані на помісність, на відновлення церковної єдності. Але факт залишається фактом», - додав єрарх.
«Російські політологи не випадково розглядають УПЦ як найбільшу «російську партію» в Україні». Не будемо перебільшувати «проросійськість» УПЦ. Церква - це, на щастя, не партія. Але не будемо і закривати очі на проросійські симпатії серед священиків і віруючих УПЦ. Подобається нам це чи ні, але УПЦ дійсно найбільший «російський острів» в українських суспільних «водах»», - наголосив митрополит.
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- 11 січня 2017, 19:51| Коментувати коментар
Вітер дме у іншу сторону, ось і все. Цими словами владика тільки підкреслив свою флюгерну позицію щодо рідної Церкви.
- 11 січня 2017, 12:57| Коментувати коментар
Драбінко писав у свій час дуже цікаві слова про УПЦ КП. Думаю, їх не можна забувати: «Киевский Патриархат, лишённый благодатных даров Святого Духа, Который из поколения в поколение передаётся через преемственность от апостолов, стал на путь превращения в неопротестантскую секту с внешним лицедейским сохранением православного обряда… И пустыми являются слова М. Денисенко, который напрасно вселяет надежду своим последователям о признании в будущем “КП” – равноправной Церковью-сестрой в семье Православных Церквей, поскольку здесь речь идёт не о признании самостоятельности, автокефальности, а о признании церковности как таковой, что невозможно в принципе, поскольку игнорирование раскольниками церковных канонов настолько явно, что этого не допустит и сам Бог – Основатель Церкви».
- 11 січня 2017, 14:11| Коментувати коментар
Пане Валерію, хочу довести до Вашого відома, що статус УПЦ КП, незмінився і до сьогодні, його також невизнають як Церкву і інші помісні Православні Церкви, а не тільки О. Драбинко!!
- 11 січня 2017, 14:19| Коментувати коментар
Одначе, гадаю, що НІ в КОГО - і навіть у шановного владики Олександра - НЕМАЄ такого "приладу" чи якоїсь "технології", за допомогою яких можна було би - досить точно й достеменно - "поміряти" наявність (чи відсутність) "благодатных даров Святого Духа" в тій чи іншій - церковній спільноті. Крім того, жодні церковні "канони" не можуть стати на заваді тому, що може вирішити вчинити Сам Господь. Тим паче, що, приміром, якраз і сама новозавітня Христова Церква з'явилася на світ ВСУПЕРЕЧ тим "канонам" і "приписам", що діяли в Старому Завіті! І ініціатором і автором яких був, власне, ніхто інший, як... Сам БОГ!!!
- 11 січня 2017, 12:45| Коментувати коментар
Митрополит Олександр Драбинко 2008 рік, секретар Предстоятеля УПЦ (фактично керуючий УПЦ), цитую: 1."Однак більшість єпископату, кліру та мирян задоволені сучасним статусом Української Православної Церкви – статусом самокерованої Церкви (в складі Російської Православної Церкви), права якої з цілої низки пунктів тотожні правам Помісної Церкви"... 2."Мені здається, що питання про статус Української Церкви має розглядатися виключно з позиції богослов’я. Сучасний «автокефальний рух» дуже сильно політизований. Поняття «автокефалія» розуміється переважно в політичному контексті, як один з атрибутів національно-державної незалежності". 3."Як можна ставитися до автокефалії, що розуміється як синонім «незалежності від Москви»? Не сумніваюся, що будь-яка людина, що має богословську освіту, спокуситися подібною ідеєю не може. Автокефалія як засіб поділу – однозначне зло в церковному житті". Висновки робіть самі...
- 11 січня 2017, 13:38| Коментувати коментар
Все те владика Олександр міркував коли саме? У 2008-му р. А наразі ми вже, дякувати Господеві, вступили у Новий 2017-й р. І за цей час чимало води в Дніпрі упливло в Чорне море. І багато що змінилося: і, власне, в Україні, включаючи її церковно-релігійну ситуацію, і в російсько-українських стосунках. А тому й висновок напрошується сам собою: а чи не пора в ті - минулі роздуми й міркування внести деякі належні корективи?! От, митрополит Олександр, як виглядає, і намагається, аналізуючи та осмислюючи конкретні нинішні реалії, це робити. І ХТО і ЧОМУ може ЗАБОРОНИТИ йому так вчиняти?!
- 11 січня 2017, 14:06| Коментувати коментар
Висновок зробив: 1)в УПЦ більшість(але не всі і я теж за автокефалію) за єдність з РПЦ, це і так зрозуміло, проста констатація факту, що не так? 2)Питання автокефалії і справді має розглядатися в площині богословя а не політики, адже Церква це не політична партія чи держ.установа, ВВС нерозумію в чому ви бачите проблему? 3)ВВС, розгляньте автокефалію в богословському контексті, автокефалія заради автокефалії чи якоїсь політики безперечно є злом, тому що проводиться поділ з політичних мотивів і суперечить меті існування Церкви, а якщо встановлювати автокефалію на підставі богословських мотивів, наприклад, яку місіонерську і проповідницьку діяльність може проводити на сьогоднійній день УПЦ в єдності з РПЦ в Україні? Зрозуміло, що ніяку або дуже малу, тому що люди несприймуть місіонерів-проповідників тільки з тої причини, що УПЦ знаходиться в єдності з РПЦ, нехай навіть проповідники УПЦ будуть казати правду, істину, будуть канонічними і т.д., для людей це немає значення, люди бачать тільки єдність з РПЦ, тобто статус УПЦ єдності з РПЦ є перешкодою для місіонерсько-проповідницької роботи УПЦ в Україні а це вже богословська причина! Якщо раніше УПЦ ще сприймали в Україні нормально, то зараз з політичних мотивів ні! Відмовідно настав час змінити статус УПЦ з причини того , що єдність з РПЦ є перешкодою для місіонерсько-проповідницької діяльності УПЦ в Україні(богословська причина)!
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- 11 січня 2017, 19:51
Вітер дме у іншу сторону, ось і все. Цими словами владика тільки підкреслив свою флюгерну позицію щодо рідної Церкви. |
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