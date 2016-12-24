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Муфтій Ісмагілов: Мені не подобається, що в РФ активно мусолять тему, що катастрофа Ту-154 - помста мусульман
27 грудня 2016, 12:36 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Лідер духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов зазначив, що в Росії постійно відбуваються катастрофи, тому не можна "скидати на мусульман свої гріхи".
У російському суспільстві, незважаючи на відсутність доказів теракту, схильні звинувачувати мусульман в катастрофі Ту-154 над Чорним морем. Про це на своїй сторінці в Facebook написав муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" шейх Саїд Ісмагілов.
«Мені не подобається, що в російському дискурсі вже активно мусолять тему того, що катастрофа літака ТУ-154 на Чорним морем, це помста мусульман за знищення Алеппо. Звичайно, це не офіційна версія, але вже прочитав декілька журналістських думок, що збігаються в тому, що ця катастрофа є теракт, і що винні мусульмани, тому що.... а далі йдуть розлогі фантазії про "літак летів в Алеппо, давати концерт на кістках дітей", "більше нема кому було знищувати саме цей борт", і таке інше. Тобто не маючі доказів, просто з теоретичних міркувань винними пропонують вважати мусульман.
Ну по-перше, в Росії постійно щось падає, вибухає, тоне та горить: і військові літаки з Кузнецова, і космічний корабель Прогрес, і тонули підводні човни, і горіли танки Армата на парадах, і військові ракети з кораблів на параді у Севастополі летіли куди їм заманеться. Тож свої "ляпи" не потрібно списувати на мусульман. По-друге, це був військовий борт, тож захист військових об'єктів в країні, що постійно на когось нападає та з кимось воює, ніби то мусить бути на належному рівні.
Не потрібно скидати на мусульман свої гріхи»,– підкреслив він.
Нагадаємо, літак Міноборони РФ, на борту якого знаходилися російські військовослужбовці, артисти ансамблю імені Александрова і представники російських ЗМІ, що летіли на новорічний концерт в Сирію, зазнав аварії 25 грудня в Чорному морі. Всього на борту перебувало 92 людини.
Комісія з розслідування причин катастрофи схиляється до версії технічної несправності в якості основної причини аварії. Деякі експерти припустили, що раптово перерваний політ лайнера може свідчити про вибух на борту. При цьому ФСБ РФ заявила, що ознак теракту або диверсії на борту Ту-154 немає.
Слідчий комітет РФ порушив справу за статтею "Порушення правил польотів, що спричинило тяжкі наслідки".
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