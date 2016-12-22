Пластуни принесли в Раду Вифлеємський вогонь миру

22 грудня 2016, 12:35 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

Українські скаути з організації "Пласт" принесли під купол Верховної Ради вогонь миру з міста Вифлеєм.

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Ми пластуни - українські скаути прийшли сьогодні до вас (депутатів, - ред.) з Вифлеємським вогнем миру. Цей вогник кожного року, напередодні Різдва запалюють у місті Вифлеємі. І вже потім скаути передають його з рук в руки. Ми підтримуємо цю ініціативу більше 20 років. Ми дуже раді передати цей вогонь, щоб він вам допомагав у вашій діяльності і прийнятті правильних рішень", - заявив представник "Пласту".

Після цього українські скаути заспівали депутатам пісню про вифлеємський вогонь.

Парубій відзначив, що у проголосованому законі про Державний бюджет передбачена підтримка молодіжних, патріотичних організацій. Він також заявив, що стояв у витоків відродження українського "Пласту".

 

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теги до статті:Андрій Парубій,Вифлеємський вогонь,ВРУ,Пласт
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