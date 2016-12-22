Ганебне відео з моєю сповіддю – це удар по Церкві, - митрополит Олександр (Драбинко)

Митрополит Олександр (Драбинко) прокоментував відео, поширене в мережі Інтернет, на якому таємною камерою зафісковано його сповідь. Цей відоезапис відбувався улітку 2013 року у готелі «Опера», де його утримували озброєні люди за наказом колишнього міністра МВС Захарченка.

Оприлюднення відео зі сповіддю, митрополит назвав продовженням кампанії з його дискредитації. Однак ця провокація, вважає він, насправді нанесла шкоду не так йому, як Церкві Христовій.

«Не знаю, чим саме керувалися мої недоброзичливці, виставляючи в YouTube шпигунське відео, де зображена моя сповідь. Але абсолютно зрозуміло, що це було не на благо Церкви і не підняло авторитет архипастиря, який цю сповідь приймав...», - написав владика Олександр у блозі у Живому журналі.

«Поцілили в Драбинка, а влучили в... УПЦ. Вірніше, в її авторитет», - заявив він.

Митрополит Олександр зауважив, що провокації проти нього тривають віддавна: вже вивішували фальшиві банери, публікували замовні матеріали у ЗМІ. Останню провокацію – шпигунське відео, на його думку, розпорядився опублікувати один «відомий бізнесмен».

«Психологія людини така, що їй завжди цікаво «підглядати» і «підслуховувати». Але чи може собі дозволити записати чи сприяти публікації відео з «підслуханою сповіддю» людина, яка вважає себе християнином, членом Православної Церкви?», - запитує він.

Митрополит УПЦ (МП) пояснив, звідки взялося це відео.

«Внесу ясність. Відео, яке продемонстрував пан Шарій, було зроблено в готелі «Опера», де я «гостював» у форматі насильницького утримання. Під нав'язаною міністром МВС Віталієм Захарченком озброєною охороною. Було це, якщо мені не зраджує пам'ять, 19 червня 2013 року. З проханням про сповідь і причастя я не звертався. Проте, владика Климент приїхав в готель у супроводі начальника київської міліції – Валерія Коряка, який, до слова, є одним з фігурантів кримінального провадження, яке сьогодні розслідується Генеральною прокуратурою. Єпископ Климент ніколи раніше не приймав у мене сповіді. Не був він і моїм другом, до якого мені було б доречно і зручно звернутися з проханням про сповідь за таких обставин. Але чи знав владика про те, що моя сповідь і наше з ним спілкування фіксується на відео? Мені про це нічого не відомо. А отже, у мене немає морального права висувати проти єпископа Климента будь-які звинувачення або претензії. На відміну від тих, хто опублікував це ганебну відео. І тих, на чиє замовлення це було зроблено. До цих людей у мене претензії є. Причому аж ніяк не особисті, а церковні», - зазначив єрарх.

«З того, що можна було побачити на екрані, зовсім не випливає, що я був співучасником злочину або в моїх діях містився склад злочину. А ось публічне порушення таємниці сповіді – це вже злочин проти Української Православної Церкви і Христа, який встановив це Таїнство. Злочин проти віруючих нашої Церкви. І злочин проти тих, хто перебуває поза її огорожею, але уважно спостерігає за нашим церковним життям», додав митрополит Олександр (Драбинко).