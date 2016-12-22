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Ганебне відео з моєю сповіддю – це удар по Церкві, - митрополит Олександр (Драбинко)
21 грудня 2016, 13:46 | Релігія і політика | 3 | | Код для блогу | |
Митрополит Олександр (Драбинко) прокоментував відео, поширене в мережі Інтернет, на якому таємною камерою зафісковано його сповідь. Цей відоезапис відбувався улітку 2013 року у готелі «Опера», де його утримували озброєні люди за наказом колишнього міністра МВС Захарченка.
Оприлюднення відео зі сповіддю, митрополит назвав продовженням кампанії з його дискредитації. Однак ця провокація, вважає він, насправді нанесла шкоду не так йому, як Церкві Христовій.
«Не знаю, чим саме керувалися мої недоброзичливці, виставляючи в YouTube шпигунське відео, де зображена моя сповідь. Але абсолютно зрозуміло, що це було не на благо Церкви і не підняло авторитет архипастиря, який цю сповідь приймав...», - написав владика Олександр у блозі у Живому журналі.
«Поцілили в Драбинка, а влучили в... УПЦ. Вірніше, в її авторитет», - заявив він.
Митрополит Олександр зауважив, що провокації проти нього тривають віддавна: вже вивішували фальшиві банери, публікували замовні матеріали у ЗМІ. Останню провокацію – шпигунське відео, на його думку, розпорядився опублікувати один «відомий бізнесмен».
«Психологія людини така, що їй завжди цікаво «підглядати» і «підслуховувати». Але чи може собі дозволити записати чи сприяти публікації відео з «підслуханою сповіддю» людина, яка вважає себе християнином, членом Православної Церкви?», - запитує він.
Митрополит УПЦ (МП) пояснив, звідки взялося це відео.
«Внесу ясність. Відео, яке продемонстрував пан Шарій, було зроблено в готелі «Опера», де я «гостював» у форматі насильницького утримання. Під нав'язаною міністром МВС Віталієм Захарченком озброєною охороною. Було це, якщо мені не зраджує пам'ять, 19 червня 2013 року. З проханням про сповідь і причастя я не звертався. Проте, владика Климент приїхав в готель у супроводі начальника київської міліції – Валерія Коряка, який, до слова, є одним з фігурантів кримінального провадження, яке сьогодні розслідується Генеральною прокуратурою. Єпископ Климент ніколи раніше не приймав у мене сповіді. Не був він і моїм другом, до якого мені було б доречно і зручно звернутися з проханням про сповідь за таких обставин. Але чи знав владика про те, що моя сповідь і наше з ним спілкування фіксується на відео? Мені про це нічого не відомо. А отже, у мене немає морального права висувати проти єпископа Климента будь-які звинувачення або претензії. На відміну від тих, хто опублікував це ганебну відео. І тих, на чиє замовлення це було зроблено. До цих людей у мене претензії є. Причому аж ніяк не особисті, а церковні», - зазначив єрарх.
«З того, що можна було побачити на екрані, зовсім не випливає, що я був співучасником злочину або в моїх діях містився склад злочину. А ось публічне порушення таємниці сповіді – це вже злочин проти Української Православної Церкви і Христа, який встановив це Таїнство. Злочин проти віруючих нашої Церкви. І злочин проти тих, хто перебуває поза її огорожею, але уважно спостерігає за нашим церковним життям», додав митрополит Олександр (Драбинко).
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- 22 грудня 2016, 14:01| Коментувати коментар
Как-то страно, что священнослужитель такого ранга не может отличить исповедь, от частного разговора, ведь на видео четко видно его встречу с Климентом, подготовку к исповеди и уже их разговор после исповеди, но ни секунды и ни слова из исповеди нет!Так-что говорить, что "слили" в сеть его исповедь - это наглая ложь. И посыл видео совсем не в том, чтобы показать его исповедь, в чем в принципе нет ничего плохого, ведь каждый христианин должен каяться, а в том, что он действительно причастен к криминальным преступлениям и это вот и есть главный удар по Церкви, которые Драбинко наносит регулярно своим поведеним, публикациями и интервью. И сейчас он очень лукавит, пытаясь прикрыться этой Церковью, которую он уже несколько лет пытается разрушить и как можно больше навредить Ей, мол удар нанесли по УПЦ, а на самом деле просто хочет отвлечь внимание общественности от того, что действительно показано в видео.
- 22 грудня 2016, 11:07| Коментувати коментар
Щось Владика не може розрізнити де біле, а де чорне....Причасний до справи з викраденням людей - відповідай, і не ховайся за спинами прокурорів...А то коментує щось від імені Церкви...А хто митрополита уповноважив щось коментувати, він же ж тепер невідомо з чим себе позиціонує...Ні на один офіційний захід своєї Київської єпархії не з`являється, ні на богослужіння соборні.....Виникає питання: Владика Ви з ким?? І взагалі ви вікарний єпископ, чи ні....Чи ви собі якусь іншу посаду підшукали....Є ж якась система канонічних правил і вимог....Ви ж клятву архієрейську давали...
- 21 грудня 2016, 23:58| Коментувати коментар
Удар по Церкві - це митрополит та монахині, котрі відмивають гроші за допомогою якихось там "схем". А сповіді на відео я не побачила.
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Как-то страно, что священнослужитель такого ранга не может отличить исповедь, от частного разговора, ведь на видео четко видно его встречу с Климентом, подготовку к исповеди и уже их разговор после |
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