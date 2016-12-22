- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Дніпрі активісти зірвали «миротворчу» акцію Союзу православних жінок
21 грудня 2016, 11:18 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
У Дніпрі патріотично налаштовані містяни не дали провести форум "Українці обирають мир", організований ВГО "Союз православних жінок". Люди впевнені, прикриваючись патріотичною назвою, організатори хочуть поширити російську пропаганду, розповідає власкор РІСУ Софія Богуцька.
20 грудня об 11 годині ранку у місцевому Будинку Профспілок почали збиратися жінки - гості православного форуму. Вони кажуть - їх запросили сюди організовано через районні ветеранські організації та територіальні центри соціальної допомоги поговорити про волонтерський рух, реабілітацію бійців АТО та як досягнути миру в Україні. Хоча, як виявляється, з військовими представники цих закладів не працюють.
Делегатка ветеранської організації Амур-нижньодніпровського району Дніпра Лариса Швецова розповідає, що ніколи не чула про організацію "Союз православних жінок". Але прийшла.
"Вперше чую про цю організацію. Будемо слухати. що нам розкажуть. Нам просто оголосили, що це форум жінок православної організації. Щось таке", - уточнила жінка.
Організаторка заходу - очільниця Всеукраїнської громадської організації "Союз православних жінок" Ольга Коваленко з Дніпра.
Ця структура є своєрідним представництвом однойменного російського союзу, створеного з благословіння Патріарха Московського та всієї Русі Кирила. І Ольга Коваленко входить до її ради у Росії.
Активісти кажуть: якщо організаторка справді хоче обговорити питання миру в Україні, мусить визначитися - хто є агресором. Ольга Коваленко відказує: вона - за нейтралітет:
Ольга Коваленко: Я вам хочу сказати, що я ворогом нікого не вважаю.
Активісти: Росія - ворог чи ні?
Ольга Коваленко: Я не знаю. Я за нейтральність України. За цілісність і за нейтральність.
Активісти: Чи це значить, що треба нам повернути території у Росії, у ворога?
Ольга Коваленко: Я думаю, що свого часу все повернеться!
Активісти: Як?
Ольга Коваленко: Господь все направить!
Крім того, журналістам Ольга Коваленко пояснила - нападки на неї роблять через те, що її "Союз православних жінок" підтримує саме УПЦ (МП), яку жінка називає цілком незалежною від Російської Православної Церкви структурою.
"Нападки на нас йдуть, тому що ми ніби-то Московського Патріархату, а люди не знають, що Московського Патріархату не існує в документах взагалі ніде. Коли була незалежність України, покійний Патріарх РПЦ Алексій підписав повністю автономію - фінансову, економічну і територіальну. Тобто нема Московського Патріархату".
До того ж, Ольга Коваленко входить до команди ГО "Український вибір" Віктора Медведчука, який, як відомо, є кумом російського президента Володимира Путіна.
Гості форуму почали розходитися. Одна із запрошених обурилася: "Я не знала, хто організатор цього. Але зрозуміла, що Медведчук тут помагав. Втім, програма дуже актуальна. Покричали, пенсіонерів зігнали...Жах!" - наголосила літня жінка.
До речі, у програмі форуму "Українці обирають мир" було анонсоване вітальне слово мера Дніпра Бориса Філатова та ніби-то його радниці Марії Пустової. Остання таки прийшла на захід. Втім, у міськраді запевнили - радницею мера Пустова не є і не могла представляти там його інтереси.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Пластуни принесли в Раду Вифлеємський вогонь миру | 22 грудня 2016, 12:35 | Релігія і політика |
Міноборони України нагородило кліриків Одеської єпархії УПЦ КП | 22 грудня 2016, 12:13 | Віра і зброя |
Монахи-капуцини просять грошей для порятунку вінницьких катакомб | 22 грудня 2016, 11:59 | Реставрація, збереження культурної спадщини |
У Софії Київській виявили унікальний напис тисячолітньої давності | 22 грудня 2016, 10:24 | Релігія та культура |
У Карітасі Львова близько 200 дітей отримали щедрі подарунки від святого Миколая | 22 грудня 2016, 10:08 | Благодійність, соціальне служіння |
Останні коментарі
- 22 грудня 2016, 15:52
"Згідно віровчення [ісламу], Мухаммад передав людству найповніше Одкровення Аллага." А от, згідно віровчення Біблії, це "найповніше Одкровення" Бога передали людству якраз Господь |
- 22 грудня 2016, 14:01
Как-то страно, что священнослужитель такого ранга не может отличить исповедь, от частного разговора, ведь на видео четко видно его встречу с Климентом, подготовку к исповеди и уже их разговор после |
- 22 грудня 2016, 12:38
Р. S. І навіть більше того. Утвердження й впровадження нового "догмату" про "непорочне зачаття" Діви Марії направду знадобилося верхівці Католицької Церкви, щоби, по суті, придати |
- 22 грудня 2016, 12:17
"Східні Православні Церкви не приймають догмату про непорочне зачаття. Українська Греко-Католицька Церква після проголошення догми про непорочне зачаття празник Зачаття Богородиці святою Анною |
- 22 грудня 2016, 11:12
Пан Рудий може тільки спекулювати данною темою, бо ніяк до Світового Православ'я не відноситься зі своїм Філаретом. І його заяви та спроби дати про себе в світі та завоювати авторитет до КП ніяк не |
Популярні статті місяця
23 листопада 2016, 11:50 | Релігія і політика | 14 грудня 2016, 04:25
Без Української Церкви Росія стане Московією, - Мирослав Маринович про заяву Патріарха РПЦ
12 грудня 2016, 13:39 | Анонси | 16 грудня 2016, 12:03
В УКУ відбудеться науково-практична конференція “Бог на Майдані: реальність чи міф?”
9 грудня 2016, 14:12 | Релігія і політика | 14 грудня 2016, 21:31
Патріарх Філарет пояснив, чому Росія так б'ється за українську Церкву
5 грудня 2016, 13:26 | Соцопитування | 7 грудня 2016, 11:03
Майже половина православних українців хоче Єдиної Помісної Православної Церкви, – соцопитування
1 грудня 2016, 11:34 | Суспільство-дайджест | 3 грудня 2016, 16:20
Коментарі