У Дніпрі активісти зірвали «миротворчу» акцію Союзу православних жінок

У Дніпрі патріотично налаштовані містяни не дали провести форум "Українці обирають мир", організований ВГО "Союз православних жінок". Люди впевнені, прикриваючись патріотичною назвою, організатори хочуть поширити російську пропаганду, розповідає власкор РІСУ Софія Богуцька.

20 грудня об 11 годині ранку у місцевому Будинку Профспілок почали збиратися жінки - гості православного форуму. Вони кажуть - їх запросили сюди організовано через районні ветеранські організації та територіальні центри соціальної допомоги поговорити про волонтерський рух, реабілітацію бійців АТО та як досягнути миру в Україні. Хоча, як виявляється, з військовими представники цих закладів не працюють.

Делегатка ветеранської організації Амур-нижньодніпровського району Дніпра Лариса Швецова розповідає, що ніколи не чула про організацію "Союз православних жінок". Але прийшла.

"Вперше чую про цю організацію. Будемо слухати. що нам розкажуть. Нам просто оголосили, що це форум жінок православної організації. Щось таке", - уточнила жінка.

Організаторка заходу - очільниця Всеукраїнської громадської організації "Союз православних жінок" Ольга Коваленко з Дніпра.

Ця структура є своєрідним представництвом однойменного російського союзу, створеного з благословіння Патріарха Московського та всієї Русі Кирила. І Ольга Коваленко входить до її ради у Росії.

Активісти кажуть: якщо організаторка справді хоче обговорити питання миру в Україні, мусить визначитися - хто є агресором. Ольга Коваленко відказує: вона - за нейтралітет:

Ольга Коваленко: Я вам хочу сказати, що я ворогом нікого не вважаю.

Активісти: Росія - ворог чи ні?

Ольга Коваленко: Я не знаю. Я за нейтральність України. За цілісність і за нейтральність.

Активісти: Чи це значить, що треба нам повернути території у Росії, у ворога?

Ольга Коваленко: Я думаю, що свого часу все повернеться!

Активісти: Як?

Ольга Коваленко: Господь все направить!

Крім того, журналістам Ольга Коваленко пояснила - нападки на неї роблять через те, що її "Союз православних жінок" підтримує саме УПЦ (МП), яку жінка називає цілком незалежною від Російської Православної Церкви структурою.

"Нападки на нас йдуть, тому що ми ніби-то Московського Патріархату, а люди не знають, що Московського Патріархату не існує в документах взагалі ніде. Коли була незалежність України, покійний Патріарх РПЦ Алексій підписав повністю автономію - фінансову, економічну і територіальну. Тобто нема Московського Патріархату".

До того ж, Ольга Коваленко входить до команди ГО "Український вибір" Віктора Медведчука, який, як відомо, є кумом російського президента Володимира Путіна.

Гості форуму почали розходитися. Одна із запрошених обурилася: "Я не знала, хто організатор цього. Але зрозуміла, що Медведчук тут помагав. Втім, програма дуже актуальна. Покричали, пенсіонерів зігнали...Жах!" - наголосила літня жінка.

До речі, у програмі форуму "Українці обирають мир" було анонсоване вітальне слово мера Дніпра Бориса Філатова та ніби-то його радниці Марії Пустової. Остання таки прийшла на захід. Втім, у міськраді запевнили - радницею мера Пустова не є і не могла представляти там його інтереси.