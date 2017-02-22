У Рівному віряни УПЦ (МП) протестують проти біометричних паспортів

23 лютого 2017, 10:57 | Протести і конфлікти | 0 |   | Код для блогу |  | 

dfdgrfgg.jpgУ Рівному декілька десятків людей - вірян Української Православної Церкви (Московського Патріархату) пікетували облдержадміністрацію. Люди виступають проти запровадження біометричних паспортів, оскільки вважають такі новації проявом зла і обмеженням конституційних прав українців.

На транспарантах у них написано: "Електронний паспорт (ID-картка) - пропуск у пекло", "Хліб або хрест. Люди, не міняйте імена Богом дані на номера антихристиянські".

Згодом віряни УПЦ (МП) перенесли свою акцію під стіни міграційної служби, інформує РТБ.

 

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теги до статті:Біометричний паспорт,Протест,УПЦ (МП) на Рівненщині
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