У Санкт-Петербурзі протестували проти передачі Московському Патріархату Ісаакіївського собору

13 лютого 2017, 12:55 | Протести і конфлікти | 1 |   | Код для блогу |  | 

4439103.jpg-fff.jpgАкція проти передачі Ісаакіївського собору в користування РПЦ пройшла 12 лютого в Петербурзі.

Як повідомляє ТАСС, до 13.00 в Ісаакіївському сквері зібралося кілька сотень городян з синіми стрічками - символом боротьби за збереження Ісаакія у статусі музею.

Противники передачі собору Московському Патріархату утворили живе коло навколо храму.

Акція не була узгоджена з міською владою, вона проходила у форматі зустрічі з депутатами Законодавчих зборів СПБ. Минулого тижня міський парламент заборонив такий формат зустрічі з виборцями без узгодження зі Смольним. Проте заборона не встигла вступити в силу, оскільки її ще не підписав губернатор.

У місці проведення акції було вжито необхідні заходи безпеки, поліція не втручалася в те, що відбувалося і не заважала учасникам протесту.

Громадська акція завершилася всередині собору до початку вечірнього богослужіння.

Після того, як основна маса учасників протесту розійшлася, близько двох десятків активістів провели акцію протесту в будівлі самого собору. Акція пройшла в формі флеш-мобу. Її учасники увійшли в музей за квитками і, стоячи перед центральним вівтарем, склали з рукописних плакатів гасло "музей - місту". Вони утворили кільце і простояли так кілька хвилин. У цей момент в соборі була присутня поліція, але нікого з учасників флеш-мобу вона не затримала.

Порушень громадського порядку, за попередніми даними, не відзначено. Перешкод богослужіння не було створено. Через короткий час учасники акції розійшлися.

Це друга акція, пов'язана з дискусією про передачу собору, яка пройшла в неділю, 12 лютого, в Петербурзі. Раніше після ранкової літургії в Ісаакіївському соборі віруючі провели хресну ходу навколо храму.

Ряд ЗМІ повідомив, що під час хресного ходу навколо собору був затриманий непрацюючий чоловік, який називає себе пресвітером Асоціації християнських євхаристійних громад.

Нагадаємо, влада Санкт-Петербурга вирішили передати Ісаакіївський собор на 49 років РПЦ в безоплатне користування зі збереженням музейно-просвітницьких функцій. Залишається незмінним і юридичний статус об'єкта - його власником залишається місто. Громадськість стурбована долею Ісаакія, незважаючи на заяву представників РПЦ, що музейні функції будуть розширені, а вхід в собор стане безкоштовним.

 

Система Orphus
теги до статті:Державно-конфесійні стосунки в Росії,Протест,РПЦ
Рейтинг
0
0
1коментарів

Коментарі

додати коментар 
  • Ігор Мицько | 13 лютого 2017, 16:14
    Коментувати коментар

    Вони фактично протестували не проти передачі, а проти повернення храму законному власникові.

Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

Останні новини

Останні коментарі

  • Оленка | 13 лютого 2017, 16:47

    I знову у коментарях вiдходять вiд теми новини. Замiсть того, щоб звернути увагу на наших украiнських "вежлiвих человечков", без котрих жоден "мирний перехiд" не вiдбуваеться.

  • Леонтій | 13 лютого 2017, 16:36

    Й справді: так виглядає, що вже наспіла пора тут геть ЗАКРИВАТИ можливості для коментування. Тим паче, що УКРАЇНСЬКИЙ портал - ніяк не місце для безконтрольного розгулу та всіляких провокативних

  • Оленка | 13 лютого 2017, 16:34

    Або це iнтерв'ю ганяють вже не перший раз, або Фiларет не мае бiльше про що говорити. Одне й те саме. Для чого ж ти роздiлив ту Церкву? Щоб тепер журитись?

  • b111 | 13 лютого 2017, 16:19

    В мацкву підріарху гундяю з ху..лом пожалійся.

  • Ігор Мицько | 13 лютого 2017, 16:14

    Вони фактично протестували не проти передачі, а проти повернення храму законному власникові.

Популярні статті місяця