У Санкт-Петербурзі протестували проти передачі Московському Патріархату Ісаакіївського собору

Акція проти передачі Ісаакіївського собору в користування РПЦ пройшла 12 лютого в Петербурзі.

Як повідомляє ТАСС, до 13.00 в Ісаакіївському сквері зібралося кілька сотень городян з синіми стрічками - символом боротьби за збереження Ісаакія у статусі музею.

Противники передачі собору Московському Патріархату утворили живе коло навколо храму.

Акція не була узгоджена з міською владою, вона проходила у форматі зустрічі з депутатами Законодавчих зборів СПБ. Минулого тижня міський парламент заборонив такий формат зустрічі з виборцями без узгодження зі Смольним. Проте заборона не встигла вступити в силу, оскільки її ще не підписав губернатор.

У місці проведення акції було вжито необхідні заходи безпеки, поліція не втручалася в те, що відбувалося і не заважала учасникам протесту.

Громадська акція завершилася всередині собору до початку вечірнього богослужіння.

Після того, як основна маса учасників протесту розійшлася, близько двох десятків активістів провели акцію протесту в будівлі самого собору. Акція пройшла в формі флеш-мобу. Її учасники увійшли в музей за квитками і, стоячи перед центральним вівтарем, склали з рукописних плакатів гасло "музей - місту". Вони утворили кільце і простояли так кілька хвилин. У цей момент в соборі була присутня поліція, але нікого з учасників флеш-мобу вона не затримала.

Порушень громадського порядку, за попередніми даними, не відзначено. Перешкод богослужіння не було створено. Через короткий час учасники акції розійшлися.

Це друга акція, пов'язана з дискусією про передачу собору, яка пройшла в неділю, 12 лютого, в Петербурзі. Раніше після ранкової літургії в Ісаакіївському соборі віруючі провели хресну ходу навколо храму.

Ряд ЗМІ повідомив, що під час хресного ходу навколо собору був затриманий непрацюючий чоловік, який називає себе пресвітером Асоціації християнських євхаристійних громад.

Нагадаємо, влада Санкт-Петербурга вирішили передати Ісаакіївський собор на 49 років РПЦ в безоплатне користування зі збереженням музейно-просвітницьких функцій. Залишається незмінним і юридичний статус об'єкта - його власником залишається місто. Громадськість стурбована долею Ісаакія, незважаючи на заяву представників РПЦ, що музейні функції будуть розширені, а вхід в собор стане безкоштовним.