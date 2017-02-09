- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Санкт-Петербурзі протестували проти передачі Московському Патріархату Ісаакіївського собору
13 лютого 2017, 12:55 | Протести і конфлікти | 1 | | Код для блогу | |
Акція проти передачі Ісаакіївського собору в користування РПЦ пройшла 12 лютого в Петербурзі.
Як повідомляє ТАСС, до 13.00 в Ісаакіївському сквері зібралося кілька сотень городян з синіми стрічками - символом боротьби за збереження Ісаакія у статусі музею.
Противники передачі собору Московському Патріархату утворили живе коло навколо храму.
Акція не була узгоджена з міською владою, вона проходила у форматі зустрічі з депутатами Законодавчих зборів СПБ. Минулого тижня міський парламент заборонив такий формат зустрічі з виборцями без узгодження зі Смольним. Проте заборона не встигла вступити в силу, оскільки її ще не підписав губернатор.
У місці проведення акції було вжито необхідні заходи безпеки, поліція не втручалася в те, що відбувалося і не заважала учасникам протесту.
Громадська акція завершилася всередині собору до початку вечірнього богослужіння.
Після того, як основна маса учасників протесту розійшлася, близько двох десятків активістів провели акцію протесту в будівлі самого собору. Акція пройшла в формі флеш-мобу. Її учасники увійшли в музей за квитками і, стоячи перед центральним вівтарем, склали з рукописних плакатів гасло "музей - місту". Вони утворили кільце і простояли так кілька хвилин. У цей момент в соборі була присутня поліція, але нікого з учасників флеш-мобу вона не затримала.
Порушень громадського порядку, за попередніми даними, не відзначено. Перешкод богослужіння не було створено. Через короткий час учасники акції розійшлися.
Це друга акція, пов'язана з дискусією про передачу собору, яка пройшла в неділю, 12 лютого, в Петербурзі. Раніше після ранкової літургії в Ісаакіївському соборі віруючі провели хресну ходу навколо храму.
Ряд ЗМІ повідомив, що під час хресного ходу навколо собору був затриманий непрацюючий чоловік, який називає себе пресвітером Асоціації християнських євхаристійних громад.
Нагадаємо, влада Санкт-Петербурга вирішили передати Ісаакіївський собор на 49 років РПЦ в безоплатне користування зі збереженням музейно-просвітницьких функцій. Залишається незмінним і юридичний статус об'єкта - його власником залишається місто. Громадськість стурбована долею Ісаакія, незважаючи на заяву представників РПЦ, що музейні функції будуть розширені, а вхід в собор стане безкоштовним.
Рейтинг
0
0
додати коментар
- 13 лютого 2017, 16:14| Коментувати коментар
Вони фактично протестували не проти передачі, а проти повернення храму законному власникові.
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
На Львівщині затримали чоловіка, підозрюваного у крадіжках з церков | 13 лютого 2017, 15:05 | Скандали, кримінал, адмінпорушення |
У Санкт-Петербурзі протестували проти передачі Московському Патріархату Ісаакіївського собору | 13 лютого 2017, 12:55 | Протести і конфлікти |
В Ізраїлі відновили підпалену екстремістами відому церкву | 13 лютого 2017, 11:05 | Світові |
Єдина Помісна Церква - гарантія незалежності і безпеки України, - Патріарх Філарет | 13 лютого 2017, 11:04 | Релігія і політика |
На Тернопільщині релігійна громада покинула УПЦ (МП) | 13 лютого 2017, 10:19 | Міжправославні стосунки |
Останні коментарі
- 13 лютого 2017, 16:47
I знову у коментарях вiдходять вiд теми новини. Замiсть того, щоб звернути увагу на наших украiнських "вежлiвих человечков", без котрих жоден "мирний перехiд" не вiдбуваеться. |
- 13 лютого 2017, 16:36
Й справді: так виглядає, що вже наспіла пора тут геть ЗАКРИВАТИ можливості для коментування. Тим паче, що УКРАЇНСЬКИЙ портал - ніяк не місце для безконтрольного розгулу та всіляких провокативних |
- 13 лютого 2017, 16:34
Або це iнтерв'ю ганяють вже не перший раз, або Фiларет не мае бiльше про що говорити. Одне й те саме. Для чого ж ти роздiлив ту Церкву? Щоб тепер журитись? |
- 13 лютого 2017, 16:19 |
- 13 лютого 2017, 16:14
Вони фактично протестували не проти передачі, а проти повернення храму законному власникові. |
Популярні статті місяця
9 лютого 2017, 12:34 | Репортажі | 13 лютого 2017, 12:54
3 лютого 2017, 12:40 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 6 лютого 2017, 21:42
В центрі Києва руйнується забутий 100-літній храм Миколая Чудотворця
19 січня 2017, 11:36 | Релігія і суспільство | 21 січня 2017, 09:01
Римо-католики сподіваються, що влада покарає тих, хто осквернив пам`ятник у Гуті Пеняцькій
16 січня 2017, 10:06 | УПЦ КП | 3 лютого 2017, 11:54
Уповноважені Вселенського Патріархату з представниками УПЦ КП у Стамбулі шукали шляхи вирішення проблем українського православ’я
8 лютого 2017, 10:09 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 9 лютого 2017, 20:56
Секретаря єпископа-намісника Введенського монастиря УПЦ (МП) у Києві знайшли мертвим у сауні з дівчатами
Коментарі