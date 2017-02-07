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У Дніпрі суд розглядає повернення органного залу з власності УПЦ (МП)
7 лютого 2017, 09:33 | Протести і конфлікти | 6 | | Код для блогу | |
У Дніпрі 6 лютого розпочався судовий процес за повернення Будинку органної та камерної музики з власності УПЦ (Московського патріархату). Справу розглядає Центральний (колишня назва – Кіровський) районний суд Дніпра. Повідомляє сайт «Новости Днепра».
Як поінформував позивач, керівник громадської організації «Справа принципу» Олександр Гуміров, представників обласної ради, колишнього балансоутримувача споруди Органного залу, у суді цього дня не було.
Водночас, як він повідомив, досі не встановлене місце перебування колишнього посадовця обласної ради, який свого часу підписав «мирову угоду» з єпархією УПЦ (МП) про передачу права власності на Органну залу.
«Суд не зміг встановити місцезнаходження цього персонажа, і навіть міграційна служба, за запитом суду, не змогла знайти адресу», – зазначив Олександр Гуміров.
Наступне засідання у суді призначене на 23 лютого.
2016 року Центральний районний суд міста Дніпра взяв до розгляду позовну заяву щодо визнання недійсною довіреності, за якою будівлю органного залу з органом було передано УПЦ (МП). Позивач вважає, що передання будівлі органної зали на баланс єпархії УПЦ (Московського патріархату) відбулося з низкою порушень, зокрема, мирова угода між облрадою, тодішнім балансоутримувачем споруди, та церквою була підписана без скликання сесії облради. На думку позивача, його позов має на меті «повернути органну залу територіальній громаді».
В УПЦ (МП) поки цю заяву не коментували. Водночас раніше у Дніпропетровській єпархії заявляли, що мають право на будівлю органної зали, адже та первісно була збудована як церква.
Дніпропетровський Будинок органної та камерної музики розташований у приміщенні колишньої Брянської церкви, збудованої коштом одного з металургійних заводів на початку 20-го століття. Православній громаді споруда належала понад десятиліття. За радянських часів її забрали на користь держави, а у 1980-і там облаштували концертну залу з унікальним органом.
У березні 2011 року керівник Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП) митрополит Іриней повідомив, що приміщення органної зали за рішенням суду перейшло в управління церкви. Представники влади тоді повідомили про можливе перенесення органу в іншу будівлю. Однак, за висновком фахівців німецької компанії «Зауер», які збудували орган, у будь-якому іншому приміщенні безцінний музичний інструмент втратить своє звучання.
Будинок органної та камерної музики було передано церкві відповідно до мирової угоди, затвердженої господарським судом області, між облрадою та релігійною громадою Свято-Миколаївського храму парафії Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП).
У червні 2011 року Апеляційний господарський суд Дніпропетровська відхилив апеляцію Дніпропетровської єпархії УПЦ Київського Патріархату на рішення щодо передання Будинку органної та камерної музики у власність УПЦ (Московського Патріархату).
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- 7 лютого 2017, 14:52| Коментувати коментар
Посмiхнулась на останньому абзацi. Отже, УПЦ КП вже намагалась до себе не свiй храм забрать, теперь продовжуе дiяльнiсть руками iнших зацiкавлених осiб. Так як i з Софiею Киïвською.
- 7 лютого 2017, 12:59| Коментувати коментар
То есть Леонтий вы согласны, что ничего конкретного не построено. А по поводу указанной вами религиозной свободы, то именно про это и статья, что свобода очень непрочная.
- 7 лютого 2017, 10:49| Коментувати коментар
Новая безбожная власть отбирает назад храмы. Так в советской власти хоть свою плюсы были. А эта мало того что безбожная так ещё и воровская.
- 7 лютого 2017, 12:03| Коментувати коментар
"А на кой ляд попу гармонь?" А "канонически"-кривославному - ещё и орган?! А вот одним из "плюсов" той кроваво-богоборческой - коммуно-совдеповской власти, по твёрдому убеждению тех же адептов "русского мира", есть, в частности, то, что она - наряду с очень многими и многими другими людьми - "досрочно" отправила на тот свет немало МИЛЛИОНОВ "хохлов"!
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- 7 лютого 2017, 14:52
Посмiхнулась на останньому абзацi. Отже, УПЦ КП вже намагалась до себе не свiй храм забрать, теперь продовжуе дiяльнiсть руками iнших зацiкавлених осiб. Так як i з Софiею Киïвською. |
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- 7 лютого 2017, 12:59
То есть Леонтий вы согласны, что ничего конкретного не построено. А по поводу указанной вами религиозной свободы, то именно про это и статья, что свобода очень непрочная. |
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