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У Житомирі римо-католики претендують на приміщення краєзнавчого музею
17 лютого 2017, 09:59 | Земельні і мaйнові проблеми | 0 | | Код для блогу | |
Під час засідання постійної комісії Житомирської обласної ради з гуманітарних питань 16 лютого, профільна комісія розглянула звернення управління Київсько-Житомирської дієцезії РКЦ в Україні щодо передачі їм приміщення комунального закладу «Житомирський краєзнавчий музей» обласної ради.
Представник дієцезії повідомив, що зазначена будівля збудована на початку ХХ століття стараннями Римо-Католицької Церкви для власних потреб. У цьому будинку знаходилось помешкання для священиків, що працювали в парафії та школах. Тому Церква звертається з проханням вирішити питання повернення будівлі.
У свою чергу, представник управління культури облдержадміністрації поінформував комісію про те, що підстав для безоплатної передачі будівлі приміщення музею немає, оскільки приміщення може бути вилучено лиши за умови надання йому іншого рівноцінного приміщення. Більше того, будівля є об’єктом культурної спадщини, тому рішення про його вилучення приймається за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури та мистецтв.
За результатами обговорення депутати запропонували детально вивчити це питання за участю представників міської та обласної влади, музею, Католицької Церкви, громадськості і прийняти остаточне рішення щодо приміщення, повідомляє 1 ZT.UA.
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