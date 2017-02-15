Новопризначений волинський єпископ УПЦ КП не торпедуватиме "війну" за храми

«Війни» за храми між православними Церквами Київського і Московського Патріархатів виникають лише у селах, адже там як правило тільки один храм і немає альтернативи, – вважає єпископ Матфей (Шевчук), очільник новоствореної Володимир-Волинської єпархії УПЦ КП.

Відповідаючи на питання, як він має намір вирішувати суперечки, єпископ в інтерв’ю ІА «Волинські новини» відповів: «Думаю, що конфліктів не буде».



«Коли є бажання людей, то хто може їм завадити? Ми не можемо переступати через людей чи ігнорувати їх. Якщо люди бажають перейти до нас, то ми повинні йти їм на зустріч», – вважає священик.



«Звичайно, з початком війни свідомість прокинулася. Є проблеми по селах, бо у місті простіше - є вибір церков Київського та Московського патріархатів. Людина, яка свідомо зрозуміла, що вона не може підтримувати Церкву, яка сприяє окупанту, то вона йде і молиться в храмах Київського патріархату», - пояснив Матфей.



«В селі - це проблема, тому що храм будує і піклується про нього громада. Звісно, що Церква не хоче втрачати парафію і тому по селах виникають справжні релігійні війни», – вважає він.



«Ми нічого не будемо торпедувати чи намагатися перехопити, когось переманити чи захопити. Згідно чинного законодавства, люди повинні обирати самі в яку церкву ходити», - наголосив владика..



«Патріарх Філарет закликає не ворогувати і каже, що навіть у такий час ми повинні знаходити шляхи порозуміння, бо рано чи пізно нам доведеться об’єднувати», - додав він.



Владика Матфей також заявив , що головне у бажанні об’єднання двох найбільших в Україні Церков – Київського та Московського РПатріархатів – це молитва до Господа, а не бажання керівників Церков.



Довідка



22-23 січня 2017 року, Синод УПЦ КП, що відбувся у Києві, вирішив утворити у складі Української Православної Церкви Київського Патріархату Володимир-Волинську єпархію.



До неї увійшли Володимир-Волинський, Іваничівський, Локачинський, Любомльський, Турійський та Шацький райони. Очолив нову єпархію єпископ Матфей (Шевчук), який до цього виконував обов’язки вікарія Волинської єпархії.Його представили у Володимирі-Волинському 5 лютого.