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Новопризначений волинський єпископ УПЦ КП не торпедуватиме "війну" за храми
16 лютого 2017, 09:30 | Земельні і мaйнові проблеми | 0 | | Код для блогу | |
«Війни» за храми між православними Церквами Київського і Московського Патріархатів виникають лише у селах, адже там як правило тільки один храм і немає альтернативи, – вважає єпископ Матфей (Шевчук), очільник новоствореної Володимир-Волинської єпархії УПЦ КП.
Відповідаючи на питання, як він має намір вирішувати суперечки, єпископ в інтерв’ю ІА «Волинські новини» відповів: «Думаю, що конфліктів не буде».
«Коли є бажання людей, то хто може їм завадити? Ми не можемо переступати через людей чи ігнорувати їх. Якщо люди бажають перейти до нас, то ми повинні йти їм на зустріч», – вважає священик.
«Звичайно, з початком війни свідомість прокинулася. Є проблеми по селах, бо у місті простіше - є вибір церков Київського та Московського патріархатів. Людина, яка свідомо зрозуміла, що вона не може підтримувати Церкву, яка сприяє окупанту, то вона йде і молиться в храмах Київського патріархату», - пояснив Матфей.
«В селі - це проблема, тому що храм будує і піклується про нього громада. Звісно, що Церква не хоче втрачати парафію і тому по селах виникають справжні релігійні війни», – вважає він.
«Ми нічого не будемо торпедувати чи намагатися перехопити, когось переманити чи захопити. Згідно чинного законодавства, люди повинні обирати самі в яку церкву ходити», - наголосив владика..
«Патріарх Філарет закликає не ворогувати і каже, що навіть у такий час ми повинні знаходити шляхи порозуміння, бо рано чи пізно нам доведеться об’єднувати», - додав він.
Владика Матфей також заявив , що головне у бажанні об’єднання двох найбільших в Україні Церков – Київського та Московського РПатріархатів – це молитва до Господа, а не бажання керівників Церков.
Довідка
22-23 січня 2017 року, Синод УПЦ КП, що відбувся у Києві, вирішив утворити у складі Української Православної Церкви Київського Патріархату Володимир-Волинську єпархію.
До неї увійшли Володимир-Волинський, Іваничівський, Локачинський, Любомльський, Турійський та Шацький райони. Очолив нову єпархію єпископ Матфей (Шевчук), який до цього виконував обов’язки вікарія Волинської єпархії.Його представили у Володимирі-Волинському 5 лютого.
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