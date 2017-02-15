Громада костелу Св. Антонія у Львові звернулася до голови ОДА з вимогою повернути приміщення біля храму

Львівська громада вимагає повернути парафіяльний будинок при римо-католицькому храмі у Львові, де зараз знаходиться музична школа. Про це повідомляють «Варіанти» з посилання польське видання "Кур'єр Галицький".

Зокрема, 9 лютого віруючі львівської громади Святого Антонія направили листа голові Львівської ОДА Олегу Синютці, а також попросили підтримки у президента Польщі Анджея Дуди, щоб відновити парафіяльний будинок при римо-католицькому храмі на вул. Личаківській, 53 у Львові.

Справа тягнеться вже понад 20 років, а у будівлі, яке наразі належить Львівській міській раді, знаходиться музична школа №4.

За словами представників громади Святого Антонія, вони вже більше 20 років не можуть відновити будинок, щоб мати можливість проводити катехизацію для дітей та молоді.

Автори листа вважають, що влада Львова проявляє "дискримінацію і ворожість" щодо них.

"Не погодившись з політикою нового уряду незалежної України громада Св. Антонія підійде під стіни адміністрації у Львові для повернення колишнього монастиря і пасторського будинку на вул. Личаківській, 53", – йдеться в листі до президента Польщі.

Нагадаємо, парафіяльний будинок, який спочатку будувався як францисканський монастир, був закладений на початку вісімнадцятого століття. 3 жовтня 1784 року, на підставі імператорського указу, францисканці були змушені покинути храм і монастир св. Антонія. До 1939 року храм св. Антонія та монастир разом з будинком пароха належав римо-католицькій парафії. У 1939 році радянська влада забрала це приміщення, яке згодом стало Державною музичною школою.