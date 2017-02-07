Вищий господарський суд залишив приміщення дитячого садочка Івано-Франківській єпархії УПЦ (МП)

Вищий господарський суд України 6 лютого 2017 року задовольнив касаційну скаргу Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП).

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП), суд скасував постанову Львівського апеляційного господарського суду від 02.11.2016 року, залишивши в силі рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 02.08.16 року у справі 909/932/15, яким було відмовлено в позові виконкому Івано-Франківської міської ради про розірвання договору оренди приміщення храму по вул. Чорновола, 6 з Івано-Франківською єпархією УПЦ (МП).

Нагадаємо, що суперечка за приміщення колишнього дитячого садочка між мерією та Івано-Франківською єпархією УПЦ (МП) триває кілька років. У 2015 році представники УПЦ (МП) навіть погрожували піддати анафемі мера.

Приміщення дитсадочка єпархія винаймає з 2006 року. Станом на 2016 рік ціна оренди становила 538 грн на рік.

Згідно з договором, між містом та єпархією, дія оренди мала б припинитися, коли єпархія побудує поруч нову церкву, проте будівництво досі не розпочате.

Мерія також надала Івано-Франківській єпархії УПЦ (МП) окрему ділянку для будівництва церкви по вул. Довженка, 2. Але і після її спорудження УПЦ (МП) приміщення дитячого садка не звільнила.

2 листопада 2016 року Львівський апеляційний господарський суд виніс рішення, яким задовольнив позовні вимоги виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради у справі про розірвання договору оренди приміщення храму по вул. Чорновола, 6 з Івано-Франківською єпархією УПЦ (МП).

Разом із тим юридичний відділ Івано-Франківської єпархії підготував касаційну скаргу та відповідні звернення у міжнародні правозахисні організації, а також до Помісних Православних Церков, з якими УПЦ (МП) перебуває у канонічному єднанні.