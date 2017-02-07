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Вищий господарський суд залишив приміщення дитячого садочка Івано-Франківській єпархії УПЦ (МП)
7 лютого 2017, 12:20 | Земельні і мaйнові проблеми | 2 | | Код для блогу | |
Вищий господарський суд України 6 лютого 2017 року задовольнив касаційну скаргу Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП).
Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП), суд скасував постанову Львівського апеляційного господарського суду від 02.11.2016 року, залишивши в силі рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 02.08.16 року у справі 909/932/15, яким було відмовлено в позові виконкому Івано-Франківської міської ради про розірвання договору оренди приміщення храму по вул. Чорновола, 6 з Івано-Франківською єпархією УПЦ (МП).
Нагадаємо, що суперечка за приміщення колишнього дитячого садочка між мерією та Івано-Франківською єпархією УПЦ (МП) триває кілька років. У 2015 році представники УПЦ (МП) навіть погрожували піддати анафемі мера.
Приміщення дитсадочка єпархія винаймає з 2006 року. Станом на 2016 рік ціна оренди становила 538 грн на рік.
Згідно з договором, між містом та єпархією, дія оренди мала б припинитися, коли єпархія побудує поруч нову церкву, проте будівництво досі не розпочате.
Мерія також надала Івано-Франківській єпархії УПЦ (МП) окрему ділянку для будівництва церкви по вул. Довженка, 2. Але і після її спорудження УПЦ (МП) приміщення дитячого садка не звільнила.
2 листопада 2016 року Львівський апеляційний господарський суд виніс рішення, яким задовольнив позовні вимоги виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради у справі про розірвання договору оренди приміщення храму по вул. Чорновола, 6 з Івано-Франківською єпархією УПЦ (МП).
Разом із тим юридичний відділ Івано-Франківської єпархії підготував касаційну скаргу та відповідні звернення у міжнародні правозахисні організації, а також до Помісних Православних Церков, з якими УПЦ (МП) перебуває у канонічному єднанні.
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- 7 лютого 2017, 12:54| Коментувати коментар
По информации службы статистики за первые 11 месяцев соответствуещего года в Иванофранковской области рождено детей 2010г. - 15075 2012г. - 15837 2012г. - 15448 2015г. - 14412 2015г. - 13547 Как видим при майдановской власти идёт приличный спад рождаемости против времён Януковича. Напомню что в 80-х в области рождалось ежегодно более 20000 детей Следовательно вопрос зачем им при таких демографических показателях детский садик - пусть расскажут об этом в ООН
- 7 лютого 2017, 12:32| Коментувати коментар
"Разом із тим юридичний відділ Івано-Франківської єпархії підготував касаційну скаргу та відповідні звернення у міжнародні правозахисні організації, а також до Помісних Православних Церков, з якими УПЦ (МП) перебуває у канонічному єднанні" ха-ха-ха-ха пускай иванофранковские депутаты в лиги сексуальных меньшин обращаются , там их точно пожалеют.
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То есть Леонтий вы согласны, что ничего конкретного не построено. А по поводу указанной вами религиозной свободы, то именно про это и статья, что свобода очень непрочная. |
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