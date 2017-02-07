Вищий господарський суд залишив приміщення дитячого садочка Івано-Франківській єпархії УПЦ (МП)

7 лютого 2017, 12:20 | Земельні і мaйнові проблеми | 2 |   | Код для блогу |  | 

Вищий господарський суд України 6 лютого 2017 року задовольнив касаційну скаргу Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП).

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП), суд скасував постанову Львівського апеляційного господарського суду від 02.11.2016 року, залишивши в силі рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 02.08.16 року у справі 909/932/15, яким було відмовлено в позові виконкому Івано-Франківської міської ради про розірвання договору оренди приміщення храму по вул. Чорновола, 6 з Івано-Франківською єпархією УПЦ (МП).

Нагадаємо, що суперечка за приміщення колишнього дитячого садочка між мерією та Івано-Франківською єпархією УПЦ (МП) триває кілька років. У 2015 році представники УПЦ (МП) навіть погрожували піддати анафемі мера.

Приміщення дитсадочка єпархія винаймає з 2006 року. Станом на 2016 рік ціна оренди становила 538 грн на рік.

Згідно з договором, між містом та єпархією, дія оренди мала б припинитися, коли єпархія побудує поруч нову церкву, проте будівництво досі не розпочате.

Мерія також надала Івано-Франківській єпархії УПЦ (МП) окрему ділянку для будівництва церкви по вул. Довженка, 2. Але і після її спорудження УПЦ (МП) приміщення дитячого садка не звільнила.

2 листопада 2016 року Львівський апеляційний господарський суд виніс рішення, яким задовольнив позовні вимоги виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради у справі про розірвання договору оренди приміщення храму по вул. Чорновола, 6 з Івано-Франківською єпархією УПЦ (МП).

Разом із тим юридичний відділ Івано-Франківської єпархії підготував касаційну скаргу та відповідні звернення у міжнародні правозахисні організації, а також до Помісних Православних Церков, з якими УПЦ (МП) перебуває у канонічному єднанні.

 

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теги до статті:Земельно-майнові конфлікти,УПЦ (МП) в Івано-Франківську
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Коментарі

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  • Фёдор Калашников | 7 лютого 2017, 12:54
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    По информации службы статистики за первые 11 месяцев соответствуещего года в Иванофранковской области рождено детей 2010г. - 15075 2012г. - 15837 2012г. - 15448 2015г. - 14412 2015г. - 13547 Как видим при майдановской власти идёт приличный спад рождаемости против времён Януковича. Напомню что в 80-х в области рождалось ежегодно более 20000 детей Следовательно вопрос зачем им при таких демографических показателях детский садик - пусть расскажут об этом в ООН

  • Фёдор Калашников | 7 лютого 2017, 12:32
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    "Разом із тим юридичний відділ Івано-Франківської єпархії підготував касаційну скаргу та відповідні звернення у міжнародні правозахисні організації, а також до Помісних Православних Церков, з якими УПЦ (МП) перебуває у канонічному єднанні" ха-ха-ха-ха пускай иванофранковские депутаты в лиги сексуальных меньшин обращаются , там их точно пожалеют.

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Останні коментарі

  • Оленка | 7 лютого 2017, 14:52

    Посмiхнулась на останньому абзацi. Отже, УПЦ КП вже намагалась до себе не свiй храм забрать, теперь продовжуе дiяльнiсть руками iнших зацiкавлених осiб. Так як i з Софiею Киïвською.

  • Леонтій | 7 лютого 2017, 13:36

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  • Фёдор Калашников | 7 лютого 2017, 12:59

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