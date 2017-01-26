В УПЦ (МП) стверджують, що з храмом у Херсонесі Таврійському поступають вірно

Ситуацію, пов’язану з поданням Кримською єпархією УПЦ (МП) документів для продовження користування деякими спорудами музею-заповідника «Херсонес Таврійський», роз’яснив заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ (МП) протоєрей Миколай Данилевич, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП) з посиланням на його сторінку у Facebook.

«До анексії Криму єпархія мала договір з українською владою щодо користування храмом св. кн. Володимира та деякими іншими храмовими приміщеннями, що входять до складу музею-заповідника "Херсонес Таврійський". В нових умовах їхнього життя в Криму український договір нова фактична влада не визнає, термін його дії закінчується, іншого в них (єпархії) немає.

Наголошу, що мова йде НЕ про передачу згаданих храмів у власність, а про передачу в безоплатне користування, як це й було при українській владі. Я би навіть сказав, про підтвердження факту користування. І мова йде НЕ про передачу музею, його експонатів і всієї території музею-заповідника (а це 400 гектарів землі), а лише про користування храмами, що входять до складу заповідника, де священнослужителі єпархії й раніше звершували богослужіння. Фактично, єпархія хоче зберегти можливість користування храмами, як це й було при українській владі. Нічого нового й нічого більше. Тому всі розмови в наших ЗМІ про те, що нібито РПЦ збирається "добити" "Херсонес Таврійський", що нібито хоче зруйнувати пам'ятку ЮНЕСКО, як це роблять бойовики ІДІЛ, не відповідають дійсності.

Очевидно, що повноцінне вирішення таких питань краще відкласти до того часу, поки не вирішиться ситуація з Кримом взагалі. Бо сьогодні в усіх юридичних питаннях, які стосуються Криму, закладений конфлікт. Але життя триває вже й тепер. І є ризик того, що в один момент керівництво заповідника може просто не пустити священнослужителів в храм», – коментує ситуацію з «Херсонесом Таврійським» Миколай Данилевич.

Як РІСУ повідомляла, Сімферопольська і Кримська єпархія УПЦ (МП) хоче отримати 24 об'єкти історико-археологічного музею-заповідника "Херсонес Таврійський". Церква окупованого Криму вже готує документи про передачу релігійним організаціям майна релігійного призначення. «Наше звернення, може бути, допоможе сьогодні і міністерству культури Російської Федерації, і дирекції заповідника почати процес справжнього розвитку національного заповідника", – заявив благочинний Севастопольського округу протоєрей Сергій Халюта.

Нардеп фракції БПП, Голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз стверджує, що у разі позитивного вирішення цього питання, для Церкви існує небезпека назавжди втратити цю історичну пам’ятку.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест МЗС Росії у зв'язку з посяганнями Російської Православної Церкви (до якої належить УПЦ (МП)) на український об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО музей "Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора". Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС України. У зв’язку з анонсованими намірами Кримської і Сімферопольської єпархії РПЦ перебрати у церковну власність частину споруд українського об’єкту «Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора», внесеного до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, МЗС України надіслало ноту протесту МЗС РФ».