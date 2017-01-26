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Івано-Франківська єпархія УПЦ (МП) обіцяє далі судитися за дитсадок
26 січня 2017, 11:10 | Земельні і мaйнові проблеми | 4 | | Код для блогу | |
В Івано-Франківській єпархії УПЦ (МП) вважають образливими коментарі міського голови Руслана Марцінківа про суперечку за приміщення дитячого садка на вул. Чорновола, який Церква використовує як храм і відмовляється повертати місту.
Офіційний коментар Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП) щодо висловів Руслана Марцінківа з'явився на сайті єпархії, повідомляє КУРС.
"24 січня 2017 року міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці в Facebook розмістив повідомлення про те, що "суд задовільнив клопотання щодо виселення церкви з приміщення за адресою Чорновола, 6 та повернення місту нежитлових приміщень для облаштування там дитячого садочка. Нарешті бажання мешканців міста – мати в центрі дитячий садочок, а не осередок прихильників Кремля буде реалізовано". Ці самі образливі слова голови міської громади цитують на сайті Івано-Франківської міської ради та поширюють представники місцевих ЗМІ", – йдеться в заяві єпархії.
В єпархії Московського Патріархату вважають заяви Марцінківа упередженими і суб'єктивними. За словами священнослужителів, Марцінків формує "негативне ставлення до вірян Української Православної Церкви, тим самим вносить ворожнечу та дестабілізує громадські відносини у багатоконфесійному місті".
Франківська єпархія УПЦ (МП) також заявила, що винесені на користь міської ради судові рішення у спорі за приміщення колишнього дитячого садка на Чорновола, які єпархія використовує як храм, оскаржені у касаційному порядку у Вищому господарському суді України, де і перебувають зараз на розгляді. В єпархії також обіцяють оскаржити постанову Господарського суду Івано-Франківської області від 24 січня 2017 р., яка зобов'язує повернути приміщення дитсадка міській громаді, у Львівському апеляційному господарському суді.
Представники єпархії завершили свою заяву закликом до Руслана Марцінківа припинити "використовувати лайливі слова, що принижують честь та гідність православних вірян".
Як відомо, суперечка між мерією та Івано-Франківською єпархією УПЦ (МП) триває кілька років. Сім років тому єпархія отримала земельну ділянку на вул. Довженка для будівництва храму з умовою, що після завершення будівництва церква поверне громаді приміщення дитячого садка на вул. Чорновола, перетвореного тимчасово на храм. Однак церковники слова не дотримали. Тоді міська рада звернулася до суду. Руслан Марцінків неодноразово закликав УПЦ (МП) добровільно звільнити приміщення дитячого садка.
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- 26 січня 2017, 15:29| Коментувати коментар
Доки українська влада перебуває в гонитві за Єдиною помісною церквою і не гребує для цього ніякими методами, такі явища як неправомірні рішення судів, цькування з боку місцевих органів влади, дискредитація у ЗМІ і далі будуть продовжуватись по відношенню до УПЦ. А пан Марцінківа ніколи не вибачиться, бо є підлабузником цієї влади і працює за вказівкою зверху, тому йому начхати на інших.
- 26 січня 2017, 11:59| Коментувати коментар
Взагалі в нормальній демократичній країні Марцінків мав би відповідати за свої слова в суді за розпал міжрелігійної ворожнечі. При чому після добровільної відставки. Але ж у нас держава, де достатньо завернутись у прапор та назватись патріотом - і роби все, що заманеться!!
- 26 січня 2017, 12:36| Коментувати коментар
Не варто аж так зневажати українських патріотів. Краще вчіть українську: в цьому контексті має бути не "розпал", а "розпалювання".
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Останні коментарі
- 26 січня 2017, 15:29
Доки українська влада перебуває в гонитві за Єдиною помісною церквою і не гребує для цього ніякими методами, такі явища як неправомірні рішення судів, цькування з боку місцевих органів влади, |
- 26 січня 2017, 14:16
Навчайте краще найбільших патріотів - http://patrioty.org.ua/blogs/rosiiski-dyversanty-vzhe-na-okolytsiakh-kyieva-rozpal-mizhnatsionalnoi-vorozhnechi-tryvaie-153818.html |
- 26 січня 2017, 12:36
Не варто аж так зневажати українських патріотів. Краще вчіть українську: в цьому контексті має бути не "розпал", а "розпалювання". |
- 26 січня 2017, 12:03
А що, у нас доведено, що "Беркут" на Майдані виконував противоправні дії? |
- 26 січня 2017, 11:59
Взагалі в нормальній демократичній країні Марцінків мав би відповідати за свої слова в суді за розпал міжрелігійної ворожнечі. При чому після добровільної відставки. Але ж у нас держава, де достатньо |
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