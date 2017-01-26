Івано-Франківська єпархія УПЦ (МП) обіцяє далі судитися за дитсадок

В Івано-Франківській єпархії УПЦ (МП) вважають образливими коментарі міського голови Руслана Марцінківа про суперечку за приміщення дитячого садка на вул. Чорновола, який Церква використовує як храм і відмовляється повертати місту.

Офіційний коментар Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП) щодо висловів Руслана Марцінківа з'явився на сайті єпархії, повідомляє КУРС.

"24 січня 2017 року міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці в Facebook розмістив повідомлення про те, що "суд задовільнив клопотання щодо виселення церкви з приміщення за адресою Чорновола, 6 та повернення місту нежитлових приміщень для облаштування там дитячого садочка. Нарешті бажання мешканців міста – мати в центрі дитячий садочок, а не осередок прихильників Кремля буде реалізовано". Ці самі образливі слова голови міської громади цитують на сайті Івано-Франківської міської ради та поширюють представники місцевих ЗМІ", – йдеться в заяві єпархії.

В єпархії Московського Патріархату вважають заяви Марцінківа упередженими і суб'єктивними. За словами священнослужителів, Марцінків формує "негативне ставлення до вірян Української Православної Церкви, тим самим вносить ворожнечу та дестабілізує громадські відносини у багатоконфесійному місті".

Франківська єпархія УПЦ (МП) також заявила, що винесені на користь міської ради судові рішення у спорі за приміщення колишнього дитячого садка на Чорновола, які єпархія використовує як храм, оскаржені у касаційному порядку у Вищому господарському суді України, де і перебувають зараз на розгляді. В єпархії також обіцяють оскаржити постанову Господарського суду Івано-Франківської області від 24 січня 2017 р., яка зобов'язує повернути приміщення дитсадка міській громаді, у Львівському апеляційному господарському суді.

Представники єпархії завершили свою заяву закликом до Руслана Марцінківа припинити "використовувати лайливі слова, що принижують честь та гідність православних вірян".

Як відомо, суперечка між мерією та Івано-Франківською єпархією УПЦ (МП) триває кілька років. Сім років тому єпархія отримала земельну ділянку на вул. Довженка для будівництва храму з умовою, що після завершення будівництва церква поверне громаді приміщення дитячого садка на вул. Чорновола, перетвореного тимчасово на храм. Однак церковники слова не дотримали. Тоді міська рада звернулася до суду. Руслан Марцінків неодноразово закликав УПЦ (МП) добровільно звільнити приміщення дитячого садка.