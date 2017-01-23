Франківська мерія у суді добилася відселення УПЦ (МП) з приміщення дитячого садочка

Суд задовольнив клопотання щодо виселення Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП) з приміщення за адресою Чорновола, 6 та повернення місту нежитлових приміщень для облаштування там дитячого садочка. Про це повідомляє Стик.

Представники Церкви у суд не з’явилися. За словами директора департаменту правової політики Надії Кедик, це вже не вперше. На попередньому засіданні вони також не були, аргументувавши свою відсутність тим, що хочуть скористатися правом на правову допомогу.

Оскільки позовна заява була подана ще у листопаді 2016, тож суд взяв до уваги заперечення, адже розгляд справи уже відкладався.

На розгляді була присутня також місія ОБСЄ. Представники міської ради зауважили, що приміщення є у власності МВК, тож тут не йдеться про утиски Церкви. А будівлю мають намір використовувати для потреб міста, а саме для облаштування дитячого садочка.

Нагадаємо, що суперечка між мерією та Івано-Франківською єпархією УПЦ (МП) триває роками. У 2015 році представники УПЦ (МП) навіть погрожували піддати анафемі мера.

Приміщення дитячого садочка єпархія винаймає з 2006 року. Станом на 2016 рік ціна оренди становила 538 грн на рік.

Згідно з договором, між містом та єпархією, дія оренди мала б припинитися, коли єпархія побудує поруч нову церкву, проте будівництво досі не розпочате.

Івано-Франківськ також надав Івано-Франківській єпархії УПЦ (МП) окрему ділянку для будівництва церкви по вул. Довженка, 2. Але і після її спорудження УПЦ (МП) приміщення дитячого садка не звільнила.

2 листопада 2016 року Львівський апеляційний господарський суд виніс рішення, яким задовольнив позовні вимоги виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради у справі про розірвання договору оренди приміщення храму по вул. Чорновола, 6 з Івано-Франківською єпархією УПЦ (МП).

Разом із тим юридичний відділ Івано-Франківської єпархії підготував касаційну скаргу та відповідні звернення у міжнародні правозахисні організації, а також до помісних Православних Церков, з якими УПЦ (МП) перебуває у канонічному єднанні.