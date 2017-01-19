На Сумщині за вказівкою Президента вирішують долю Гамаліївського Харлампієвського жіночого монастиря

«Духовно-культурниій святині не місце за колючим дротом», – на цьому наголосив заступник голови облдержадміністрації Іван Боршош 19 січня на засіданні спостережної комісії, на якій порушувалося питання відокремлення Гамаліївського Харлампієвського жіночого монастиря від Шосткинської виправної колонії №66. Про це повідомили у прес-службі Сумської обласної державної адміністрації.

За словами Івана Боршоша, з питанням необхідності відокремлення храму від колонії звернулося представництво монастиря, разом з іншими священнослужителями та громадськістю. Ця проблема схвилювала і народних депутатів та Президента України Петра Порошенка, котрий і дав вказівку розібратися в ситуації.

«Це питання важливе для Сумщини, воно знаходиться на контролі у голови облдержадміністрації Миколи Клочка. Тому зараз ми вирішуємо низку проблем, – зазначив Іван Боршош. – Серед них – фінансове забезпечення. Адже обласна влада може фінансувати це відокремлення виключно через програму «Правопорядок» за умови перевиконання бюджету не раніше ніж після закінчення першого кварталу. Наразі проектно-кошторисну документацію щодо перенесення паркану виконують спонсори і в березні її буде закінчено. На часі також – вирішення проблеми, пов’язаної з виділенням земельної ділянки».

За інформацією управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, на початку минулого року було розроблено низку заходів щодо внесення змін до генерального плану с. Гамаліївка. І зараз ця робота завершується. Це дасть можливість і документальне підґрунтя для того, щоб відчужувати землю у колонії й надавати її релігійній громаді.

Наразі комісія вивчає питання, кому за документами належить ця ділянка, та розробляє шляхи її передачі монастирю.

Як РІСУ вже повідомляла, питання відокремлення монастиря від виправної колонії активно обговорюється не перший рік. У серпні 2015 року ініціативна група мешканців Шостки організувала збір підписів під зверненням до Президента України Петра Порошенка із проханням передати всі приміщення Свято-Харлампієвського монастиря Конотопсько-Глухівській єпархії Української Православної Церкви (Московського Патріархату).

Під час місцевих виборів восени 2015 року на цій темі свою передвиборну кампанію в Шостці побудувала політична партія «Блок Петра Порошенка». Зокрема, 24 вересня у місті Шостка з’явилися білборди із символікою партії на фоні фотографії монастиря та гаслом «Волю Гамаліївському монастирю!».

Гамаліївський Харлампіївський монастир, який діяв у 1713-1924 роках, є пам’яткою архітектури національного значення, тут похований гетьман Скоропадський з родиною. На території колонії монастир опинився 1962 року, після того, як був переданий Міністерству внутрішніх справ, яке, в свою чергу, перетворило його на колонію суворого режиму №66