- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Нацгвардії офіційно стартувала капеланська служба
14 лютого 2017, 12:51 | Віра і зброя | 0 | | Код для блогу | |
Міністерством юстиції з 14 лютого встановлюється положення про нарахування заробітних плат співробітникам МВС, серед яких зазначаються і військові священики.
Служба військового духовенства у структурі Нацгвардії була запроваджена окремим наказом Міністра внутрішніх справ № 205 від 23 березня 2016 року. Там, зокрема, передбачається взаємне невтручання військового командування та духовенства в справи один одного. Капеланам пропонується статус цивільних осіб, які працюють в НГ за контрактом.
В ексклюзивному коментарі РІСУ, начальник служби з питань військового духовенства (капеланства) в Національній Гвардії України полковник Олександр Іздебський зазначив механізм роботи його відділу: «Ми проводимо анонімне опитування військовослужбовців, визначаємо конфесійний склад частин, потім формуємо запити до відповідних конфесій з кількістю необхідних капеланів від них. Так ми вже співпрацювали з трьома православними юрисдикціями, греко- та римо-католиками і мусульманами. Після наказу № 1311 і встановлення відповідних заробітних плат я подав рапорт на зарахування на штатні посади 44 військових священиків».
Так, наказом Міністра внутрішніх справ № 1311 від 21.12.2016, який сьогодні офіційно вступає в дію, затверджуються тарифні розряди для військових капеланів. Відтепер звичайний капелан отримуватиме «чистими» від 5461 до 6234 гривень. За посаду ж старшого капелана нараховуватимуть від 6234 до 6646 гривень в місяць.
Слід зазначити, що поштовхом для запровадження капеланської служби у військових формуваннях стало розпорядження КМУ № 677-р від 2 липня 2014 року. Тодішній прем’єр-міністр А. Яценюк доручив усім державним військовим структурам створити відділи з питань військового духовенства та розробити порядок проходження служби в них.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
В Одеській єпархії МП чекали на прихід Путіна – із зламаної переписки К. Фролова | 14 лютого 2017, 13:04 | Релігія і політика
У Нацгвардії офіційно стартувала капеланська служба | 14 лютого 2017, 12:51 | Віра і зброя |
Депутат Держдуми РФ заявив, що предки противників передачі Ісаакіївського собору РПЦ «варили християн в казанах» | 14 лютого 2017, 12:47 | Релігія і політика |
СБУ вивчає можливість обмежувальних заходів щодо Патріарха Кирила | 14 лютого 2017, 12:24 | Міжнародні відносини |
У Львові на свято Стрітення освятять військовий храм | 14 лютого 2017, 11:18 | Храми, церковне майно |
Останні коментарі
- 14 лютого 2017, 13:50
Де й коли "ідеологів Третього рейху було засуджено до страти"?! Такого судового процесу, наскільки мені відомо, НЕ БУЛО. Якщо ж брати, приміром, Нюрнберзький процес, то там судили виключно |
- 14 лютого 2017, 13:35
Ну якщо людина розумна то її і запрошують хоч в опоблок , хоч куди. А хвиля явно не ресурс опоблоку, тому раз його туди запросили значить цінують його як вченого |
- 14 лютого 2017, 13:33
К.Бондаренко дуже давно працює на ПР і тепер один з головних спікерів-політтехнологів Опоблоку. Так що не треба думати, що всі довкола дурні і вірять у всю цю ватну інформацію. Краще почитайте |
- 14 лютого 2017, 13:28
Ну хто б сумнівався: цей "смотрящий" тутешніх "канонічно"-криврславних тролів (чомусь) дуже сахається і лякається Слова Божого! А от "труди Леніна" - головного ідеолога |
- 14 лютого 2017, 13:22
Історія набагато складніша ніж здається на перший погляд. і кожен відомий персонаж грає в ній різні ролі в залежності од часу. І навіть оцінка цих ролей може бути різна якщо дивитися на різні |
Популярні статті місяця
9 лютого 2017, 12:34 | Репортажі | 13 лютого 2017, 12:54
3 лютого 2017, 12:40 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 6 лютого 2017, 21:42
В центрі Києва руйнується забутий 100-літній храм Миколая Чудотворця
16 січня 2017, 10:06 | УПЦ КП | 3 лютого 2017, 11:54
Уповноважені Вселенського Патріархату з представниками УПЦ КП у Стамбулі шукали шляхи вирішення проблем українського православ’я
19 січня 2017, 11:36 | Релігія і суспільство | 21 січня 2017, 09:01
Римо-католики сподіваються, що влада покарає тих, хто осквернив пам`ятник у Гуті Пеняцькій
8 лютого 2017, 10:09 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 9 лютого 2017, 20:56
Секретаря єпископа-намісника Введенського монастиря УПЦ (МП) у Києві знайшли мертвим у сауні з дівчатами
Коментарі