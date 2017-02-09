У Нацгвардії офіційно стартувала капеланська служба

Міністерством юстиції з 14 лютого встановлюється положення про нарахування заробітних плат співробітникам МВС, серед яких зазначаються і військові священики.

Служба військового духовенства у структурі Нацгвардії була запроваджена окремим наказом Міністра внутрішніх справ № 205 від 23 березня 2016 року. Там, зокрема, передбачається взаємне невтручання військового командування та духовенства в справи один одного. Капеланам пропонується статус цивільних осіб, які працюють в НГ за контрактом.

В ексклюзивному коментарі РІСУ, начальник служби з питань військового духовенства (капеланства) в Національній Гвардії України полковник Олександр Іздебський зазначив механізм роботи його відділу: «Ми проводимо анонімне опитування військовослужбовців, визначаємо конфесійний склад частин, потім формуємо запити до відповідних конфесій з кількістю необхідних капеланів від них. Так ми вже співпрацювали з трьома православними юрисдикціями, греко- та римо-католиками і мусульманами. Після наказу № 1311 і встановлення відповідних заробітних плат я подав рапорт на зарахування на штатні посади 44 військових священиків».

Так, наказом Міністра внутрішніх справ № 1311 від 21.12.2016, який сьогодні офіційно вступає в дію, затверджуються тарифні розряди для військових капеланів. Відтепер звичайний капелан отримуватиме «чистими» від 5461 до 6234 гривень. За посаду ж старшого капелана нараховуватимуть від 6234 до 6646 гривень в місяць.

Слід зазначити, що поштовхом для запровадження капеланської служби у військових формуваннях стало розпорядження КМУ № 677-р від 2 липня 2014 року. Тодішній прем’єр-міністр А. Яценюк доручив усім державним військовим структурам створити відділи з питань військового духовенства та розробити порядок проходження служби в них.