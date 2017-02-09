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Священик УГКЦ в Маріуполі розповів, як у війні живе Авдіївка та її мешканці
11 лютого 2017, 12:32 | Віра і зброя | 0 | | Код для блогу | |
Ростислав Спринюк, настоятель парафії Преображення Господнього УГКЦ в Маріуполі, директор БФ «Карітас-Маріуполь» 3 лютого розповів про ситуціяю в Авдіївці після загосрення війни на сході, про простих мешканців, які опинилися під обстілами градів і яким священики-капелани простягають свою руку допомоги.
«Люди зараз надзвичайно прагнуть спілкування. Їм просто необхідно, аби їх хтось вислухав. Ми намагаємося людину навернути до Бога через доброту, аби вони зрозуміли, що ми не бачимо в ній ворога. А пізніше намагаємося дати їй духовну основу. Ми маємо усвідомлювати, що там у людей дуже різні життєві ситуації. Є люди, які сприймають Слово Боже радо, а є ті, які ніколи його не чули і не розуміли. Також є й такі, що прагнуть будь-якої допомоги, не усвідомлюючи, що вона походить від Господа. Ми прагнемо, навіть через надання гуманітарної соціальної допомоги, людині донести те, що вона є цінна. А тоді вже вона відкривається на Слово Боже», – розповів
прес-службі Донецького екзархату УГКЦ о. Ростислав, який вчергове вирушає до Авдіївки.
За словами священика, БФ «Карітас-Маріуполь» – одна із перших гуманітарних організацій, які були присутні в Авдіївці і розпочали роботу з допомоги населенню.
«Було встановлено польовий намет, де можуть обігрітися, отримати допомогу всі охочі, завдяки співпраці із ДСНС. Усі інші благодійні організації над’їхали через добу. Зараз ми всі разом мобілізували наші сили: «Карітас-Краматорськ», «Карітас-Запоріжжя». Чергування в нас відбувається щодобово. Загалом, в Авдіївці перебуває багато капеланів і волонтерів. Також є Християнська служба порятунку, до якої належать РКЦ, УГКЦ, православні й протестанти. Ми всі співпрацюємо в плані екуменічного єднання. Особливо тепер, коли повинні разом єднатися в молитві», – каже священик УГКЦ.
На запитання, чи цікавляться люди, до якої кофнесії він належить, отець Роситислав відповів:
«Звичайно запитують, та, як правило, для них конфесійна приналежність не має значення. І я над цим надто не зосереджуюсь. Кажу їм, що я – греко-католик і для мене кожна людина є цінною, незалежно від віросповідання. Для мене важливою є її духовний світ, соціальний, психологічний супровід..Бо не може робити священик тільки одне, а інше – пропускати».
Священик часто спілкується з дітьми з Авдіівки і каже, що «насправді з дітьми знайти легше спільну мову, аніж з дорослими. Бо діти – чисті».
Додамо, мобільна команда БФ «Карітас-Маріуполь» постійно працює у місті та надає необхідну допомогу. Робота буде продовжена до повної стабілізації ситуації в місті. Ведеться активна співпраця з органами ДСНС та військово-цивільною адміністрацією.
Наразі є необхідність у ліках і теплих речах. Допомогу можна приносити в офіс БФ «Карітас-Маріуполь» (м. Маріуполь, вул. Італійська, 90).
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