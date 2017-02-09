- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Українські капелани різних конфесій разом віджималися на підтримку українських військових
10 лютого 2017, 20:38 | Віра і зброя | | | 0 | | Код для блогу | |
Українські військові капелани різних конфесій долучилися до всесвітньої акції "22 Push-up challenge" в підтримку українських військових, — повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці о. Любомир Яворський, заступник керівника Департаменту Патріаршої курії УГКЦ у справах душпастирства силових структур України.
Після того, як священики віджалися 22 рази, вони передали естафету своїм колегам — капеланам, священикам, семінаристам — зі своїх конфесій — УГКЦ, РКЦ, ВСО ЄХБ, Союзу вільних церков ХЄВ, ДУМУ, ЦХВЄУ, УПЦ.
Нагадуємо, протягом двох тижнів на базі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного проходило навчання для військових капеленів з Церков і релігійних організацій, які входять до Громадської ради про Міноборони.
До навчання зголосилися 24 священнослужителі, серед яких християни – представники православних конфесій, греко- та римо-католики, євангельські християни-баптисти, п’ятидесятники, євангелісти, а також капелани-імами.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Українські капелани різних конфесій разом віджималися на підтримку українських військових | 10 лютого 2017, 20:38 | Віра і зброя | | |
Архиєпископ УПЦ КП розповів у Раді Європи про стан громад КП в окупованому Криму та на Донбасі | 10 лютого 2017, 12:44 | Міжнародні відносини |
Громадська рада МОН розгляне програму викладання Християнської етики на підставі Євангелія | 10 лютого 2017, 12:05 | Церква і школа |
Єпископ п'ятидесятників отримав від Міноборони медаль за сприяння Збройним силам України | 10 лютого 2017, 11:45 | Віра і зброя |
Папа Римський відповів Трампу: зводити не стіни, а мости | 10 лютого 2017, 11:21 | Світові |
Останні коментарі
- 10 лютого 2017, 19:11
ЗАКІНЧЕННЯ. А тому тут, гадаю, дуже доречно й актуально буде виглядати й звучати приблизно отака наша молитва.(Все та ж - Молитва за спасіння народу й держави Української та втихомирення в ній |
- 10 лютого 2017, 17:43
ПРОДОВЖЕННЯ. Господь однозначно застерігає: "тих, що лихословлять [і проклинають]" Мій вибраний старо- чи/та новозавітній Божий народ (або якісь певні його спільноти), Я "тих |
- 10 лютого 2017, 17:38
Св. апостол Павло, звертаючись до перших християн, спеціально наголошував, що був певний Божий задум і план: "...я не хочу, щоб ви, браття, не знали цієї таємниці, - щоб не були ви високої думки |
- 10 лютого 2017, 15:45
Та ні: не скажіть. От нещодавно в медіа з'явився список, принаймні, 700 (!) розсекречених (викритих) тролів у соцмережах, котрих ФСБ використовує лише в Україні! Так що не варто вам, пп. тролі |
- 10 лютого 2017, 14:40
леонтій вам оте "ФСБ" уже напевно сниться....не дурійте без причини... |
Популярні статті місяця
13 січня 2017, 10:35 | Релігія і суспільство | 15 січня 2017, 20:46
Голова Комітету “Папа для України” закликав католиків двох обрядів солідаризуватися з тими, хто страждає від окупантів на Донбасі
3 лютого 2017, 12:40 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 6 лютого 2017, 21:42
В центрі Києва руйнується забутий 100-літній храм Миколая Чудотворця
16 січня 2017, 10:06 | УПЦ КП | 3 лютого 2017, 11:54
Уповноважені Вселенського Патріархату з представниками УПЦ КП у Стамбулі шукали шляхи вирішення проблем українського православ’я
19 січня 2017, 11:36 | Релігія і суспільство | 21 січня 2017, 09:01
Римо-католики сподіваються, що влада покарає тих, хто осквернив пам`ятник у Гуті Пеняцькій
8 лютого 2017, 10:09 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 9 лютого 2017, 20:56
Секретаря єпископа-намісника Введенського монастиря УПЦ (МП) у Києві знайшли мертвим у сауні з дівчатами
Коментарі