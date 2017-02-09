Єпископ п'ятидесятників отримав від Міноборони медаль за сприяння Збройним силам України

Старший пресвітер Хмельницького обласного об’єднання ЦХВЄУ, єпископ Ростислав Мурах днями удостоєний медалі Міністерства оборони України за сприяння Збройним силам України, повідомляє сайт п'ятидесятників України.

Нагороду 2 лютого вручив у Головному офісі ЦХВЄУ полковник Василь Світак.

«Не тільки я, усі церкви роблять… є люди, які більше роблять», – прокоментував Ростислав Мураха подію, але щиро дякував полковнику і просив передати подяку за відзнаку міністру оборони Степану Полтораку.



«Дякуючи церквам Хмельницької області і особисто Ростиславу Миколайовичу, значна допомога була доставлена на передову бійцям ще на початку антитерористичної операції у 2014 році. Тоді, коли у цьому була особливо гостра потреба, - розповідає Василь Світак. – Це медикаменти кровоспинної дії, продукти харчування, побутова техніка. Зокрема закупили пральні машини для військових, різноманітне приладдя та інструменти для ремонту техніки».



За словами полковника, хмельницькі п'ятидесятники на чолі із Ростиславом Мурахом не раз возили матеріальну допомогу у зону АТО – в Гранітне, Покровське та інші «гарячі» населені пункти. І могли переконатися, що вона потрапляє за адресою.



«Сам Ростислав Миколайович, коли бував у зоні АТО, проводив духовне спілкування з військовослужбовцями. Знаю що декому ці розмови допомогли просто вижити, бо люди там бувають на межі відчаю», - додав полковник.



Нещодавно, доставляючи допомогу на Донеччину, хмельничани навідали дитячий садочок у селі Покровському, де окрім солодких різдвяних подарунків вручили колективу і дітям канцелярське приладдя, одяг, дитячу літературу. Керівництво дитсадка дуже дякувло, бо не очікували таких гостей. Волонтери, які приїжджають до села, здебільшого опікуються бійцями військової частини, а от місцеве населення часто залишається поза увагою. Тому, як розповів полковник, самі військові нерідко допомагають чим можуть цивільним.



Особовому складу підрозділу інженерних військ, де служив полковник Василь Світак, було роздано Біблії та Нові Заповіти. У них вклали інформацію з координатами служителів церков на Хмельниччині, тому солдати і сьогодні можуть подзвонити, отримати духовну пораду, попросити про молитву. Кожен вечір у підрозділі читають «Отче наш».



Як зазначив Ростислав Мурах, Василь Світак не раз був свідком Божої милості: «Він розповідав нам, як одного разу приїхавши на місце дислокації, їм сказали: «Ваш підрозділ розташується ось тут». Василь Васильович, певно відчувши щось у своєму дусі, сказав, що там дислокуватись не можна і розмістив підрозділ трохи далі. А на ранок, о четвертій годині, те місце, де вони мали спати, сепаратисти накрили «Градами». Отаке от провидіння Боже!», - підкреслює єпископ.



Було й таке, що прямо на полковника їхав ворожий танк, залишилось зробити тільки вистріл, але Василь Світак (хоч подумки вже попрощався з рідними) помолився до Господа про спасіння. І танк, який був уже на відстані 30 метрів, різко звернув і поїхав у іншому напрямку. Таких випадків, як йдеться у повідомленні, військові можуть розповісти немало.