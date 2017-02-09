У Дніпрі священнослужителям показали експозицію пам'яті загиблих в АТО

10 лютого 2017, 10:17 | Віра і зброя | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Дніпрі у Музеї АТО провели екскурсію для священнослужителів християнських Церков.

Про це повідомляє Depo.Дніпро.

Зокрема, були присутні представники УПЦ КП, УПЦ (Московського Патріархату) на чолі з митрополитом Дніпропетровським и Павлоградським Іринеєм (Середнієм).

Священнослуителів провели залами музею, де представлені свідчення російської агресії, речі загиблих бійців, їх фото, показали документальний фільм про події на Донбасі.

Митрополит Іриней зазначив, що вони "моляться за мир", "хочемо, щоб скоріш все закінчилося". Навпроти стенду з фотографіями загиблих у Іловайському котлі священнослужителі Московського Патріархату провели молебень.

Свого ставлення до політичних питань подій на Сході України, як зазначає видання, владика Іриней не озвучував.

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теги до статті:АТО,Іриней (Середній),УПЦ (МП)
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    • Askold | 10 лютого 2017, 11:32

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    • Askold | 10 лютого 2017, 11:29

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    • Askold | 10 лютого 2017, 11:27

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