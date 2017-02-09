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У Дніпрі священнослужителям показали експозицію пам'яті загиблих в АТО
10 лютого 2017, 10:17 | Віра і зброя | 0 | | Код для блогу | |
У Дніпрі у Музеї АТО провели екскурсію для священнослужителів християнських Церков.
Про це повідомляє Depo.Дніпро.Зокрема, були присутні представники УПЦ КП, УПЦ (Московського Патріархату) на чолі з митрополитом Дніпропетровським и Павлоградським Іринеєм (Середнієм).
Священнослуителів провели залами музею, де представлені свідчення російської агресії, речі загиблих бійців, їх фото, показали документальний фільм про події на Донбасі.
Митрополит Іриней зазначив, що вони "моляться за мир", "хочемо, щоб скоріш все закінчилося". Навпроти стенду з фотографіями загиблих у Іловайському котлі священнослужителі Московського Патріархату провели молебень.
Свого ставлення до політичних питань подій на Сході України, як зазначає видання, владика Іриней не озвучував.
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Московити почали використовувати тактику "якщо не можеш перемогти, потрібно спочатку очолити ворога а потім розвалити з середини". Не допускати цих сектантів ґундяєвських у ЗСУ. |
- 10 лютого 2017, 11:29
Так ви ж пацаК, вам промивати мізки немає сенсу - вони вже промиті і зґвалтовані руззґє міром. |
- 10 лютого 2017, 11:27
ґаспадін валєра, це тобі калєснічєнка розказав?). Ви пацаки як не маскуєтечь, та зайва хромосома вас видає ). |
- 10 лютого 2017, 10:35
"практично и удобно" - особливо для тії, в якої тільки очі відкриті. А ті, які з відкритим обличчям, так це не ексклюзивний мусулманський стиль. Так само, чи подібно, носять хустки і |
- 10 лютого 2017, 08:29
Оленка хотіла сказати : митрополита. Дійсно Константинопіль протестував проти поставлення митрополитів Московської церкви без його участі. Так як казав, що приводу для цього вже немає, оскільки |
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