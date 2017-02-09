В УПЦ (МП) помоляться за воїнів-«афганців»

Побутує думка, шо в Україні «крадуть усі», внаслідок зіпсутої совком ментальності, що «все кругом колгоспне, все кругом моє». Тому редакція християнського журналу для родини «Кана» провідною темою свіжого номера обрала питання «Звідки взявся стереотип, що всі крадуть?».

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«Виникаюча Церква» – народження діалогу

Зазвичай коли пишуть відгуки на книги, то намагаються переказати зміст, цитують «сильні» фрази, згадують «глибокі» пасажи. Але з текстом книги Романа Соловія «Феномен виникаючої Церкви», яка вийшла у видавництві «Дух і Літера», інша ситуація. Розмова, перш за все, має йти не стільки про зміст монографії, скільки про її актуальність, а також про її внесок у розвиток сучасного наукового дискурсу серед церковної та академічної спільноти.