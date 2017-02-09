В УПЦ (МП) помоляться за воїнів-«афганців»

9 лютого 2017, 10:43 | Віра і зброя | 0 |   | Код для блогу |  | 

У річницю виведення військ з Республіки Афганістан Українська Православна Церква (Московського Патріархату) молитиметься за загиблими воїнами. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

15 лютого 2017 року, у зв’язку з Днем вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 28-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан, з благословення Митрополита Онуфрія, в усіх монастирях і на парафіях Української Православної Церкви (Московського Патріархату) будуть звершені панахиди за загиблими та померлими учасниками бойових дій.

Відповідний циркуляр був направлений в усі єпархіальні управління УПЦ (МП).

 

Система Orphus
теги до статті:Війна в Афганістані,Панахида,УПЦ (МП)
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • netoy_gaidamak | 9 лютого 2017, 12:51

      Та дайте ше відповідь на його листи, тоді можна робить висновки. Бо запит є, а результатів нема.

    • netoy_gaidamak | 9 лютого 2017, 12:41

      Ага, якщо по закону то "москвославні прислужники" - а як хлопці в балаклавах і крикуни за гроші віджимають Церкву - то Слава Україні?. Гарна риторика, нічого сказати.

    • Фёдор Калашников | 9 лютого 2017, 11:58

      Ви серйозно??? На сповіді ви обсуждаєте такі теми?? В каконічній УПЦ?? Я в шоці. Ні разу на сповіді такого не чув

    • keleynik | 9 лютого 2017, 11:26

      Правильно и своевременно. НЕЛЬЗЯ УПЦ МП ДОПУСКАТЬ В АРМИЮ!!! Являюсь прихожанином этой церкви и знаю на собственном опыте как промывают мозги на исповедях, иногда очень деликатно, но - результат всё

    • Леонтій | 9 лютого 2017, 10:34

      ПІСЛЯМОВА. А ось нижче приклад однієї з таких можливих - спільних молитов (Молитва за спасіння народу й держави Української та втихомирення в ній розбрату і ворожнечі). "Господи Боже, Ісусе

    Популярні статті місяця