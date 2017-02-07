У Львові канадці навчають українських військових капеланів

8 лютого 2017, 09:00 | Віра і зброя | 0 |   | Код для блогу |  | 

Це перше таке навчання для військових священиків в Україні, котре триває на базі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Упродовж двох тижнів представники усіх конфесій, що входять до Ради у справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони України, обговорюватимуть проблематику, яка виникає під час роботи капеланів у військах, та вивчатимуть іноземний досвід служби священиків у збройних силах. Лекції духівникам читатимуть представники Королівської служби капеланів Канади. Про це «Дню» повідомили у прес-групі львівського військового вишу.

До навчання зголосилися 24 священнослужителі, серед яких християни – представники православних конфесій, греко- та римо-католики, євангельські християни – баптисти, п’ятидесятники, євангелісти, а також капелани-імами.

«Місце для проведення перших курсів капеланів в Україні обрано невипадково», – наголошують в академії. І додають, що саме тут, у Львові, понад десять років тому розпочалася системна співпраця духовенства зі Збройними Силами.

Після завершення навчання священики поділяться набутим під час курсів досвідом зі капеланами конфесій, які вони представляють.

 

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теги до статті:Військове капеланство
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    Останні коментарі

    • Пан Валерій | 8 лютого 2017, 11:15

      Якщо це правда, то це особистий гріх цієї людини. Такі випадки трапляються в будь-якій конфесії і не можуть кинути тінь на всю Церкву.

    • netoy_gaidamak | 8 лютого 2017, 11:14

      КП-ники підняли галас)))) Ну ось і нові протистояння, а потім скажуть що УПЦ - це агенти ФСБ, рукакремля і таке інше. Такі як Леонтій тому приклад. Напевно за те ж саме скакав на Майдані. І тепер

    • Леонтій | 8 лютого 2017, 10:54

      Із нетерпінням чекатиму на коменти щодо цієї новини від "канонічно"-кривославних тролів!

    • Пан Валерій | 7 лютого 2017, 22:40

      Багато звинувачень УПЦ, але жодного конкретного факту. І ще, авторці треба визначитись - що ж відбувається на фронті. А то у першому ж абзаці два протилежні тезиси: спочатку України воює із

    • edelweiss | 7 лютого 2017, 21:46

      Спасибі Путлеру та його москвославним прислужникам.

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