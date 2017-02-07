У Львові канадці навчають українських військових капеланів

Це перше таке навчання для військових священиків в Україні, котре триває на базі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Упродовж двох тижнів представники усіх конфесій, що входять до Ради у справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони України, обговорюватимуть проблематику, яка виникає під час роботи капеланів у військах, та вивчатимуть іноземний досвід служби священиків у збройних силах. Лекції духівникам читатимуть представники Королівської служби капеланів Канади. Про це «Дню» повідомили у прес-групі львівського військового вишу.

До навчання зголосилися 24 священнослужителі, серед яких християни – представники православних конфесій, греко- та римо-католики, євангельські християни – баптисти, п’ятидесятники, євангелісти, а також капелани-імами.

«Місце для проведення перших курсів капеланів в Україні обрано невипадково», – наголошують в академії. І додають, що саме тут, у Львові, понад десять років тому розпочалася системна співпраця духовенства зі Збройними Силами.

Після завершення навчання священики поділяться набутим під час курсів досвідом зі капеланами конфесій, які вони представляють.