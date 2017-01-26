На Майдані Незалежності відбулася панахида за сімома бійцями – героями, які захищали Авдіївку

1 лютого 2016 року на столичному Майдані Незалежності попрощалися з сімома бійцями 72–ї окремої механізованої бригади, які загинули під Авдіївкою, героїчно захищаючи Україну від нападу російських окупаційних військ.

Сім бійців, які поклали своє життя у запеклих боях 29 та 30 січня: капітан Андрій Кизило, йому було всього 23, родом із Черкащини із родини військових; солдат Дмитро Оверченко, уродженець Черкащини, прийняв останній бій у 28 років; молодший сержант Володимир Бальченко із Чернігівщини, загинув у 25; 34-річний сержант Володимир Крижанський з Чернігівщини; Олег Борець, а під час другого ворожого штурму 30 січня загинули Віталій Шамрай і Ярослав Павлюк.

Провести воїнів в останню путь прийшли родичі та знайомі, військові побратими, бійці АТО, волонтери, небайдужі кияни.

Голова Синодального управління військового духовенства УПЦ КП митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан звершив панахиду за загиблими Героями. Архіпастирю співслужили військові священики: Перший заступник голови СУВД протоєрей Тарас Мельник, священик Олександр Буйницький та капелани, які звершували своє пастирське служіння безпосередньо в 72-ї бригаді – клірик Сумської єпархії протоієрей Ігор Мурий та клірик Київської єпархії священик Олександр Шмуригін.

Митрополит Іоан найперше звернувся до рідних із словами співчуття їхній втраті: "Дорогі наші рідні. Ми роділяємо з вами цю біль... Бажаємо, щоб Господь вгамував цей біль, заспокоїв серця. Пишайтеся вашими дітьми, тому що вони зробили той подвиг, який чекає наша держава і весь народ. Ми всі вдячні вашим дітям і наступні покоління українців будуть вдячні за те, що вони зробили у ці страшні жахливі дні для нашої держави. Ми молимось, щоби Господь допоміг швидше завершити оцю біду в Україні" - відзачив владика.

«Ці трагічні події відбуваються через те, що ворог прийшов до нас із силовим насадження т.зв. «Русского миру». Від куль і осколків цього «Русского миру» загинули наші побратими», - зауважив Голова СУВД. Владика закликав молитись за упокій душ Героїв та робити все можливе, щоб звільнити Батьківщину від нашестя російського агресора і вибороти мир для України.

Побратими загиблих розповіли про відвагу та мужність воїнів, які віддали життя за Україну.

Зокрема прес-офіцер 72-ї бригади Олена Мокренчук під час виступу наголосила, що загиблі воїни закрили своїми спинами всю Україну. "Коли хлопці прийшли в Авдіївку, дуже символічно, що вони тоді знаходились на позиції, яка називається "Майдан", і тоді вони отримали повідомлення, що ворог пішов в атаку. Вони пішли і відбили ту атаку, вони вскочили в окопи ворога і взяли трьох полонених. Вони зробили все, що могли. Під час другої атаки ворога прилетіла ця міна, яка обірвала життя його (Андрія Кизила - авт.) і двох бійців. Під час подальших обстрілів загинули інші хлопці, які теж є героями, бо вони закрили нас усіх своїми спинами. Вони закрили собою мирне місто. Вони віддали найдорожче, що мали - власне життя", – сказала Олена Мокренчук.

Багато людей, які прийшли попрощатися із загиблими, плакали, покладали квіти до трун під траурну мелодію "Пливе кача". Присутні скандували «Герої не вмирають» та ставали на коліна, вшановуючи загиблих.

Після жалобної процесії українських Героїв повезли у рідні міста і села. Про це інформує прес-центр Київської Патріархії.

Сьогодні там відбуваються похорони.

Вічна слава героям України!