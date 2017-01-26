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Єпископи РКЦ висловили співчуття постраждалим через загострення в АТО та закликали вірних до молитви за Україну
1 лютого 2017, 16:10 | Віра і зброя | 0 | | Код для блогу | |
З приводу загострення війни на Донбасі єпископи РКЦ в Україні 1 лютого висловили співчуття рідним загиблих українських військових та закликали вірних Католицької Церкви до молитви за Батьківщину.
«Воєнний конфлікт на сході України останніми днями, на жаль, знову загострився… Через обстріли Авдіївки велика територія залишилася без води, електрики й тепла.
Ми, римо-католицькі єпископи в Україні, хочемо висловити співчуття всім, хто оплакує сьогодні близьких, жертв цієї трагедії. Церква не забуває про них – і молиться за тих, які віддали своє життя, і за тих, що страждають через наслідки бойових дій на окупованих територіях сходу України.
Також хочемо ще раз наголосити, як неодноразово це робили раніше, що жодна мета, політична чи соціальна, не виправдовує безумного страждання мирних громадян.
Україна дуже потребує миру. Ми знаємо, що справжній мир може дати їй лише Небесний Отець, але без нашої молитовної участі та духовної підтримки жодна ініціатива не досягне мети. Тому закликаємо всіх вірних Католицької Церкви до молитви за Батьківщину, аби Господь обдарував нас довгоочікуваним миром», – йдеться у зверненні римо-католицьких єпископів в Україні.
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