Місіонери зі Слов'янська евакуюють населення Авдіївки і просять допомоги

Вночі, 31 січня, місіонери церкви «Добра звістка» зі Слов'янська вирушили в Авдіївку, щоб допомогти вивезти з-під обстрілу мирних жителів.

Як повідомив пастор церкви «Добра звістка» Петро Дудник на своїй станиці в Фейсбук, зі Слов'янська в Авдіївку виїхало чотири автобуси.

«Друзі! Сильні обстріли в Авдіївці. Пожежі в житлових районах. Жертви серед мирних жітелей..Поврежден коксохім... Люди замерзають … Команда місіонерів зі Слов'янська виїхала на чотирьох автобусах для того, щоб евакуювати жінок і дітей. Зв'язку немає ... Якщо можете допоможіть фінансами на заправку автомобілів, дрова, буржуйки і розселення людей. Підтримайте в молитві.

Із сусідніх міст люди продовжують телефонувати з проханням евакуювати дітей і людей похилого віку ...

Благаю, давайте не будемо байдужими. Рятуємо від смерті заручників війни ...

Допомогти команді місіонерів можна, перерахувавши гроші на карту Приватбанк: 4731217103514608 Дудник Петро Анатолійович або міжнародним переказом https://togetherministry.com.

Як щойно стало відомомо, Донецька обласна військово-цивільна адміністрація заявляє про встановлення режиму тиші в Авдіївці до 17:00 середи.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав заступник голови обладміністрації Євген Вілінський.

"Авдіївка. Режим тиші до 17:00. Бригади розпрочали роботи", - написав він.

Заступник губернатора зазначив, що ремонтні бригади розпрочали роботи з відновлення енергопостачання Авдіївки.