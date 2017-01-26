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Місіонери зі Слов'янська евакуюють населення Авдіївки і просять допомоги
1 лютого 2017, 14:20 | Віра і зброя | 0 | | Код для блогу | |
Вночі, 31 січня, місіонери церкви «Добра звістка» зі Слов'янська вирушили в Авдіївку, щоб допомогти вивезти з-під обстрілу мирних жителів.
Як повідомив пастор церкви «Добра звістка» Петро Дудник на своїй станиці в Фейсбук, зі Слов'янська в Авдіївку виїхало чотири автобуси.
«Друзі! Сильні обстріли в Авдіївці. Пожежі в житлових районах. Жертви серед мирних жітелей..Поврежден коксохім... Люди замерзають … Команда місіонерів зі Слов'янська виїхала на чотирьох автобусах для того, щоб евакуювати жінок і дітей. Зв'язку немає ... Якщо можете допоможіть фінансами на заправку автомобілів, дрова, буржуйки і розселення людей. Підтримайте в молитві.
Із сусідніх міст люди продовжують телефонувати з проханням евакуювати дітей і людей похилого віку ...
Благаю, давайте не будемо байдужими. Рятуємо від смерті заручників війни ...
Допомогти команді місіонерів можна, перерахувавши гроші на карту Приватбанк: 4731217103514608 Дудник Петро Анатолійович або міжнародним переказом https://togetherministry.com.
Як щойно стало відомомо, Донецька обласна військово-цивільна адміністрація заявляє про встановлення режиму тиші в Авдіївці до 17:00 середи.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав заступник голови обладміністрації Євген Вілінський.
"Авдіївка. Режим тиші до 17:00. Бригади розпрочали роботи", - написав він.
Заступник губернатора зазначив, що ремонтні бригади розпрочали роботи з відновлення енергопостачання Авдіївки.
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