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Архиєпископ Донецький і Маріупольськитй УПЦ КП просить молитов і допомоги для мешканців Авдіївки
1 лютого 2017, 13:36 | Віра і зброя | 0 | | Код для блогу | |
Звернення архиєпископа Донецького і Маріупольського Сергія, голова синодального відділу соціального служіння УПЦ Київського Патріархату, щодо загострення військових подій на Донбасі поширила прес-служба Київської Патріархії 31 січня 2017 року.
«Сердечно прошу всіх вас вознести зараз свої молитви за наш багатостраждальний Донецький край! В ці часи від Авдіївки до Маріупольського напрямку загострилась ситуація на фронті. Гинуть мирні люди та військовослужбовці. Багато зруйновано та пошкоджено будинків та енергоносіїв, які забезпечували нормальне людське життя.
Прошу всіх небайдужих надати посильну допомогу особливо мешканцям м. Авдіївка у вигляді теплих речей, грілок, ліхтарів, ковдр та продуктів харчування. Справжні християни ніколи не залишають один одного у біді. Сподіваюсь на ваше милосердя та гарячу й щиру молитву», – йдеться у зверненні.
Нагадаємо, ситуація в районі Авдіївки загострилась вранці 29 січня. Тоді бойовики розпочали штурмові дії в районі авдіївської промзони з метою захоплення позицій ЗСУ, є втрати з обох сторін. Так, протягом неділі там загинули четверо українських бійців, дванадцять було поранено, один травмований.
У понеділок бойовики продовжували обстріли позицій в районі Авдіївки. У понеділок 3 військових загинули, 17 зазнали поранень і 3 отримали травми внаслідок обстрілу бойовиками позицій Збройних сил України на Донбасі.
В ніч на вівторок бойовики обстріляли Авдіївку з заборонених Мінськими угодами РСЗО БМ-21 "Град". За угодами, ці установки мають бути відведені за 70 км від лінії розмежування. Однак бойовики стріляли з Донецька.
у середу сили російсько-окупаційних військ продовжили обстріли українських позицій поблизу Авдіївки. Противник застосовував реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", артилерію калібру 152 міліметри, гранатомети, крупнокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Голова військово-цивільної адміністрації Донеччини Павло Жебрівський повідомив про евакуацію частини жителів Авдіївки через постійні обстріли та відстуність електро- і теплопостачання міста.
Як щойно стало відомомо, Донецька обласна військово-цивільна адміністрація заявляє про встановлення режиму тиші в Авдіївці до 17:00 середи.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав заступник голови обладміністрації Євген Вілінський.
"Авдіївка. Режим тиші до 17:00. Бригади розпрочали роботи", - написав він.
Заступник губернатора зазначив, що ремонтні бригади розпрочали роботи з відновлення енергопостачання Авдіївки.
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