Авдіївка потребує молитви та матеріальної допомоги

Католицький суспільно-релігійний часопис СREDO вийшов на зв’язок із Андрієм Чміленком, керівником Штабу Християнської Служби Порятунку. Він координує всі дії, спрямовані на допомогу мешканцям Авдіївки, яка із прифронтової зони перетворилася на епіцентр бойових дій.

За його словами, ситуація в Адіївці дуже складна. Йдуть обстріли. Перебиті лінії електропередач. На сьогоднішній момент додатковою проблемою став сильний мороз. Адміністрація Донецької області підготувала, як один із можливих варіантів, евакуацію місцевих мешканців і намагаються всіма силами стабілізувати ситуацію. Нас попросили надати додаткову допомогу і ми підтягуємо наших людей із Луганської та Донецької областей, а також з інших регіонів України, щоб на місці могли допомогти людям пережити цю надзвичайну ситуацію, а також, якщо буде потреба, то і при евакуації.

Деяких дітей, особливо хворих, вже вивезли до найближчих міст. Всі умови для евакуації створено, автобусів достатньо і якщо Адміністрацією буде прийняте таке рішення, то проблем не виникне – транспорту вистачить усім.

Андрій Чміленко розповів, як допомогти мешканцям Авдіївки та тим, хто їм уже допомагає.

По-перше, просити Бога про максимальну допомогу, як на людському рівні, так на рівні надприродних сил. По-друге, всі хто може пожертвувати гроші волонтерам, або таким організаціям, як Християнська Служба Порятунку – будемо вдячні, бо є потреба у коштах на транспорт, щоб перевозити людей, а також на закупівлю теплих речей, дизель-генераторів та палива, а також на допомогу місцевому населенню. І по-третє, ті люди, що не можуть поїхати до Авдіївки і не мають можливостей жертвувати гроші, повинні активізуватися там, де живуть – Київ, Тернопіль, Львів, Одеса – робіть все, щоб покращити ситуацію, щоб те, що відбувається зараз на Сході не дійшло звідти до ваших міст.

Для тих, хто має бажання та можливість допомогти матеріально і може це зробити оперативно, наводимо номери Приватбанківських карток:

5363 5423 0311 3113 – Ясинський Олександр Сергійович (позивний – Падре, координатор команди ХСП-Авдіївка)

5168 7423 5373 2450 – Шулік Ігор Васильович (позивний – Шторм, командир Корпусу ХСП)

Контакти для тих, хто готовий тимчасово прийняти на проживання біженців з Авдіїівки, в першу чергу дітей: (067) 405 40 41 Чміленко Андрій (позивний – Чміль, командир Штабу ХСП)

Загальні координати та банківські реквізити ХСП:

Ел.пошта: hq@crs-center.org

Телефони:

+38 (063) 913 6444,

+38 (097) 913 6444,

+38 (050) 913 6444

Адреси в інтернеті:

http://crs-center.org/

https://www.facebook.com/crsua/

Організаційна база (центральний офіс):

Парафія Пресвятої Діви Марії Матері Церкви Римо-Католицької Церкви

м. Київ, бульвар Перова, 1Б

Банківські реквізити:

Благодійна організація «Благодійний фонд «Християнська Служба Порятунку»

код ЄДРПОУ 35872927

АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805

Рахунок № 26004550468.

Як щойно стало відомомо, Донецька обласна військово-цивільна адміністрація заявляє про встановлення режиму тиші в Авдіївці до 17:00 середи.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав заступник голови обладміністрації Євген Вілінський.

"Авдіївка. Режим тиші до 17:00. Бригади розпрочали роботи", - написав він.

Заступник губернатора зазначив, що ремонтні бригади розпрочали роботи з відновлення енергопостачання Авдіївки.