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Канадські інструктори проводять навчальний курс для військових капеланів України
1 лютого 2017, 12:13 | Віра і зброя | 0 | | Код для блогу | |
30 січня у Львові офіційно розпочали навчальний курс для військових капеланів, організований за підтримки Збройних сил Канади спільно з Радою у справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони України, Міністерством оборони та Генеральним штабом України, повідомляє Кapelanstvo.org.ua.
Навчальний курс триватиме 2 тижні, від 30 січня до 10 лютого 2017 року, на базі Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові за участі лекторів з Канади та України. Для організації і проведення курсу до Львова прибула делегація інструкторів-представників Збройних сил Канади. Участь у навчаннях беруть 20 українських капеланів різних конфесій, що входять до складу Ради у справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони України, мають досвід співпраці з силовими структурами України та досвід служіння військовим в АТО.
Метою проведення курсу є навчання священнослужителів для ефективного служіння українським військовим у Збройних силах України. Протягом курсу капелани з Канади поділяться досвідом свого служіння військовим, ознайомлять українських капеланів із моделлю капеланського служіння в Канаді, а також обговорюватимуть актуальні питання українського капеланства.
Навчальна програма передбачає активну участь усіх учасників в обговореннях, зокрема, під час презентацій, праць у великих та малих групах.
Інструкторами під час навчань будуть також українські капелани і представники ЗСУ, які восени 2016 року брали участь у курсах для капеланів у Канаді. Зокрема про реалії капеланського служіння в Україні розповість отець Андрій Зелінський, військовий капелан УГКЦ.
Організацію навчального курсу за підтримки та участі капеланів із Канади було заплановано влітку 2016 року під час триденного візиту делегації капеланської служби Канади до України та зустрічей з Радою душпастирської опіки при Міністерстві оборони України, представниками Міністерства оборони, Генерального штабу ЗСУ і Національної академії сухопутних військ.
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