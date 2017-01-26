Представники УГКЦ беруть участь у Міжнародній військовій конференції в Англії

Від 30 січня до 3 лютого 2017 року в місті Портсмаус, Англія, проходить 28 Міжнародна військова конференція головних військових капеланів країн світу (ІМССС, 2017).

Українську Греко-Католицьку Церкву на Конференції представляють владика Михайло (Колтун), керівник Департаменту Патріаршої курії УГКЦ у справах душпастирства силових структур України, а також отець Любомир Яворський, заступник керівника Департаменту.

Тема цьогорічної зустрічі – «Релігія в громадській (публічній) сфері – роль і функції військових капеланів».

«Діючи між Церквою, Державою і суспільством, військові капелани знаходяться між державною / приватною, світською / священною сферами», – зазначають організатори. Тому ІМССС 17 присвятили питанням про те, який зв’язок між релігійною і громадською сферами в армії, який взаємозв’язок між релігією, секуляризацією та секуляризмом та яке це має значення для військових капеланів у їхньому служінні.

Міжнародна військова конференція головних військових капеланів країн світу проводиться вже 28-й рік поспіль, починаючи з 1990 року, і проходить у різних країнах-членах НАТО. Серед учасників Конференції понад 30 делегатів із різних країн світу. Українська делегація бере в ній участь удесяте. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.