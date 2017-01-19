У Запоріжжі священики допомагатимуть військкоматам агітувати за контрактну службу

У Запорізькій області шукають нестандартні підходи до популяризації військової служби за контрактом.

Про це порталу Depo.Запоріжжя повідомили у прес-службі ЗОДА.

Планове завдання для Запорізької області з відбору кандидатів на військову службу за контрактом на перший квартал 2017 року становить 640 осіб. Це значно менше, ніж минулого року, - у першому кварталі 2016-го план становив 830.

Однак в області вже шукають нестандартні підходи до залучення запоріжців до військової служби за контрактом. Т.в.о. обласного військового комісара Юрій Трофименко пропонує залучати до агітації священиків, козаків, активістів, громадські організації та об’єднання демобілізованих учасників АТО, а також організовувати патріотичні флешмоби та акції.

Нагадаємо, минулого року Запорізька область виконала план із залучення громадян на контрактну військову службу на 99,7% та посіла за цим показником шосте місце серед регіонів України.