Патріарх Філарет освятив бойові прапори для потреб українських воїнів

13 січня 2017 року Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет зустрівся з представниками Лисянського козацького полку Черкаського обласного козацького товариства Українського реєстрового козацтва: членом ради генеральної старшини ВГО УРК Олександром Гаврилюком та сотником Київської сотні Олегом Ганжою. На зустрічі також був присутній керуючий справами Київської патріархії архієпископ Вишгородський Агапіт.

На прохання козаків Лисянського полку то воїнів 72-ї окремої механізованої бригади Патріарх освятив та благословив бойові прапори, які попрямують на східні рубежі держави, щоби там піднімати бойових дух українських воїнів. Про це інформує прес-служба Київської Патріархії.