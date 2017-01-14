Патріарх Філарет освятив бойові прапори для потреб українських воїнів

14 січня 2017, 10:37 | Віра і зброя | 0 |   | Код для блогу |  | 

13 січня 2017 року Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет зустрівся з представниками Лисянського козацького полку Черкаського обласного козацького товариства Українського реєстрового козацтва: членом ради генеральної старшини ВГО УРК Олександром Гаврилюком та сотником Київської сотні Олегом Ганжою. На зустрічі також був присутній керуючий справами Київської патріархії архієпископ Вишгородський Агапіт.

На прохання козаків Лисянського полку то воїнів 72-ї окремої механізованої бригади Патріарх освятив та благословив бойові прапори, які попрямують на східні рубежі держави, щоби там піднімати бойових дух українських воїнів. Про це інформує прес-служба Київської Патріархії.

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теги до статті:Віра і зброя,Філарет (Денисенко)
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    Останні коментарі

    • Fr. Valerii | 14 січня 2017, 13:25

      Матей 6:1-4.

    • Леонтій | 14 січня 2017, 13:12

      Мт.7:3-5.

    • Fr. Valerii | 14 січня 2017, 12:18

      I am sorry Sir, but your name is not on my list of persons, who has right to demand. Therefore, please be calm and enjoy of your status. Best regards ...

    • Olena | 14 січня 2017, 12:11

      Дякую! Дуже доречно

    • Леонтій | 14 січня 2017, 12:01

      Будь ласка, не "викручуйтеся" і не виправдовуйтеся, шановний Fr. Valerii! Ви в ДУЖЕ БАГАТЬОХ своїх коментах - ПОСТІЙНО й ПОВСЯКЧАС - порушуєте цю тему і прямо ЗВИНУВАЧУЄТЕ певних -

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