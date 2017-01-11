Капелани УПЦ (МП) вітають з Різдвом військових по обидві сторони конфлікту

Капелани Української Православної Церкви (Московського Патріархату) (УПЦ (МП)) здійснюють 10-13 січня поїздку в зону бойових дій на Донбасі, щоб привітати з Різдвом військових по обидві сторони конфлікту і мирних жителів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на сайт УПЦ (МП).

"Наш військовий відділ опікується всіма. Наші парафії знаходяться по обидва боки конфлікту. Священнослужителі привітають усіх військових, а також мирних жителів", – сказав РІА Новини керівник т.з. прес-служби УПЦ (МП) Василь Анісімов.

За його словами, поїздку, яку організував Синодальний відділ УПЦ (МП) із взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України, очолює голова відділу митрополит Білоцерківський і Богуславський Августин. Крім того, участь в поїздці беруть студенти Київських духовних шкіл.

Капелани відвідають Святогірську лавру, Святогірськ, Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут (будинок для людей похилого віку та дитячий будинок), Новоселівку, Авдіївку, Курахово, Мар'їнку, Красногорськ і Дніпро . Ночівля і харчування заплановані в військових частинах. Під час поїздки також планується відвідати штаб військової операції в Краматорську.