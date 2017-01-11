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Капелани УПЦ (МП) вітають з Різдвом військових по обидві сторони конфлікту
11 січня 2017, 11:29 | Віра і зброя | 2 | | Код для блогу | |
Капелани Української Православної Церкви (Московського Патріархату) (УПЦ (МП)) здійснюють 10-13 січня поїздку в зону бойових дій на Донбасі, щоб привітати з Різдвом військових по обидві сторони конфлікту і мирних жителів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на сайт УПЦ (МП).
"Наш військовий відділ опікується всіма. Наші парафії знаходяться по обидва боки конфлікту. Священнослужителі привітають усіх військових, а також мирних жителів", – сказав РІА Новини керівник т.з. прес-служби УПЦ (МП) Василь Анісімов.
За його словами, поїздку, яку організував Синодальний відділ УПЦ (МП) із взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України, очолює голова відділу митрополит Білоцерківський і Богуславський Августин. Крім того, участь в поїздці беруть студенти Київських духовних шкіл.
Капелани відвідають Святогірську лавру, Святогірськ, Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут (будинок для людей похилого віку та дитячий будинок), Новоселівку, Авдіївку, Курахово, Мар'їнку, Красногорськ і Дніпро . Ночівля і харчування заплановані в військових частинах. Під час поїздки також планується відвідати штаб військової операції в Краматорську.
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- 11 січня 2017, 14:21| Коментувати коментар
Как можно возить их по воинским частям? Кто до такого додумался? Кто понесёт ответственность за гибель наших солдат после последующих обстрелов?
- 11 січня 2017, 13:42| Коментувати коментар
Браво! Нехай благословляють агресора і надалі.
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