Капелани УПЦ (МП) вітають з Різдвом військових по обидві сторони конфлікту

11 січня 2017, 11:29 | Віра і зброя | 2 |   | Код для блогу |  | 

МП_і_військові.jpgКапелани Української Православної Церкви (Московського Патріархату) (УПЦ (МП)) здійснюють 10-13 січня поїздку в зону бойових дій на Донбасі, щоб привітати з Різдвом військових по обидві сторони конфлікту і мирних жителів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на сайт УПЦ (МП).

"Наш військовий відділ опікується всіма. Наші парафії знаходяться по обидва боки конфлікту. Священнослужителі привітають усіх військових, а також мирних жителів", – сказав РІА Новини керівник т.з. прес-служби УПЦ (МП) Василь Анісімов.

За його словами, поїздку, яку організував Синодальний відділ УПЦ (МП) із взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України, очолює  голова відділу митрополит Білоцерківський і Богуславський Августин. Крім того, участь в поїздці беруть студенти Київських духовних шкіл.

Капелани відвідають Святогірську лавру, Святогірськ, Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут (будинок для людей похилого віку та дитячий будинок), Новоселівку, Авдіївку, Курахово, Мар'їнку, Красногорськ і Дніпро . Ночівля і харчування заплановані в військових частинах. Під час поїздки також планується відвідати штаб військової операції в Краматорську.

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теги до статті:Віра і зброя,УПЦ (МП)
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Коментарі

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  • keleynik | 11 січня 2017, 14:21
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    Как можно возить их по воинским частям? Кто до такого додумался? Кто понесёт ответственность за гибель наших солдат после последующих обстрелов?

  • edelweiss | 11 січня 2017, 13:42
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    Браво! Нехай благословляють агресора і надалі.

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Останні коментарі

  • Oleg 65 | 11 січня 2017, 22:31

    ще канадійці не вчили молитись православних...

  • Оленка | 11 січня 2017, 19:51

    Вітер дме у іншу сторону, ось і все. Цими словами владика тільки підкреслив свою флюгерну позицію щодо рідної Церкви.

  • edelweiss | 11 січня 2017, 18:36

    Якби цей покидьок не вторгнувся в Україну, на нього б ніхто й уваги не звертав.

  • Пан Валерій | 11 січня 2017, 17:33

    Україна - країна експертів поведінки Путіна. Практично кожен точно знає: про що Путін думає, що планує, як і під яким кутом розглядає. Скоро будуть розказувати як Путін пісяє і як він какає. Чесно

  • Crimea_ru | 11 січня 2017, 16:10

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