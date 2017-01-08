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Бійців АТО обурила передача прапора захисників Донецького аеропорту Митрополиту УПЦ (МП)
10 січня 2017, 10:48 | Віра і зброя | 7 | | Код для блогу | |
Напередодні різдвяних свят митрополиту УПЦ (МП) Онуфрію подарували прапор захисників Донецького аеропорту. Ця подія викликала обурення волонтерів і бійців АТО. Про це повідомив волонтер Артем Ервін, зазначає "Час Пік".
"Я не знаю, як це коментувати, але для мене - це ганьба і зрада!
На фото колишній ком.взвода 90-го батальйону 81-ї бригади Кіборгів, одні з яких обороняли ДАП, на тлі портрета Кирила Гундяєва, правої руки Путіна, дарують прапор Кіборгів 90го батальйону Митрополиту Онуфрію Московського Патріархату, тобто тим, хто допомагає цю війну розпалювати, і відправляє "найманців" і "відпускників" на Донбас вбивати наших хлопців!
UPD: як я розумію, з Москви була дана команда залучити УПЦ (МП) до звільнення полонених, типу вони допомагають звільняти, щоб МП не поперли з України, так як рейтинг УПЦ (МП) після 2014 сильно впав».
Ось що пишуть з цього бійці 90-го батальйону:
Павло Тука: Люди, ми не маємо до цього жодного відношення !!! Так, на фото насправді командир мого взводу! Взводу, у якому служив так само Ігор Брановицький (після звірячих катувань убитий російської твариною Моторолою) і Євген Яцина (загинув при обороні ДАП від отриманих поранень) вручає прапор нашого "бата" людям, які вважають цю війну громадянською і заперечують участь в ній Росії ...
Я не знаю і знати не хочу, чим керується ця людина, але жоден з нас не підтримує цих дій, і м'яко кажучи у шоці від цього ... А ще незрозуміло, чому комвзвода називає себе начальником розвідки батальйону ... Бог йому суддя.
Gera Gera: Брати з 90, а хто "Оболонку" відправляв в лігво Московської Церкви. Чому він за нас передає прапор тим, хто підтримує війну з Україною?
Джерело 2: https: //www.facebook.com/permalink.php? Story_fbid = 1100695630053985 & id = 10 ...,
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- 10 січня 2017, 14:30| Коментувати коментар
Це все білими нитками продуманий піар-хід від МП. Спочатку приклалися щоби визволити бійця і тепер знайшли якогось, що від імені всіх інших щось таке робить. Думають, що тут всі дурні і на свята геть чисто пам'ять відмерзла.
- 10 січня 2017, 13:33| Коментувати коментар
Отут текст Молитви про спасіння народу та держави Української і втихомирення в ній розбрату й ворожнечі: http://kyrios.org.ua/spirituality/prayer/6045-molitva-za-spasinnja-derzhavi-ukrayinskoyi-i-vtihomirennja-v-nij-rozbratu-ta-vorozhnechi.html
- 10 січня 2017, 13:14| Коментувати коментар
Давайте, РІСУ, розпалюйте, більше ненависті. А то щось українці стали менше ворогувати між собою.
- 10 січня 2017, 13:21| Коментувати коментар
Ніхто й не розпалює. Але щось не пам'ятаю, щоб малоросійське священноначаліє вибачилось за зухвале зневажання в стінах Верховної Ради пам'яті загиблих українських бійців.
- 10 січня 2017, 14:28| Коментувати коментар
Як тільки вас, москалів, не стане - відразу толерантність стане більшою і бажання вашим цинічним брехунам щось відірвати зникне.
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Це все білими нитками продуманий піар-хід від МП. Спочатку приклалися щоби визволити бійця і тепер знайшли якогось, що від імені всіх інших щось таке робить. Думають, що тут всі дурні і на свята геть |
- 10 січня 2017, 14:28
Як тільки вас, москалів, не стане - відразу толерантність стане більшою і бажання вашим цинічним брехунам щось відірвати зникне. |
- 10 січня 2017, 13:44
Хто був відсутній? Звісно, ті, хто називає себе просто "Украинская православная церковь". |
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