Бійців АТО обурила передача прапора захисників Донецького аеропорту Митрополиту УПЦ (МП)

Напередодні різдвяних свят митрополиту УПЦ (МП) Онуфрію подарували прапор захисників Донецького аеропорту. Ця подія викликала обурення волонтерів і бійців АТО. Про це повідомив волонтер Артем Ервін, зазначає "Час Пік".

"Я не знаю, як це коментувати, але для мене - це ганьба і зрада!

На фото колишній ком.взвода 90-го батальйону 81-ї бригади Кіборгів, одні з яких обороняли ДАП, на тлі портрета Кирила Гундяєва, правої руки Путіна, дарують прапор Кіборгів 90го батальйону Митрополиту Онуфрію Московського Патріархату, тобто тим, хто допомагає цю війну розпалювати, і відправляє "найманців" і "відпускників" на Донбас вбивати наших хлопців!

UPD: як я розумію, з Москви була дана команда залучити УПЦ (МП) до звільнення полонених, типу вони допомагають звільняти, щоб МП не поперли з України, так як рейтинг УПЦ (МП) після 2014 сильно впав».

Ось що пишуть з цього бійці 90-го батальйону:

Павло Тука: Люди, ми не маємо до цього жодного відношення !!! Так, на фото насправді командир мого взводу! Взводу, у якому служив так само Ігор Брановицький (після звірячих катувань убитий російської твариною Моторолою) і Євген Яцина (загинув при обороні ДАП від отриманих поранень) вручає прапор нашого "бата" людям, які вважають цю війну громадянською і заперечують участь в ній Росії ...

Я не знаю і знати не хочу, чим керується ця людина, але жоден з нас не підтримує цих дій, і м'яко кажучи у шоці від цього ... А ще незрозуміло, чому комвзвода називає себе начальником розвідки батальйону ... Бог йому суддя.

Gera Gera: Брати з 90, а хто "Оболонку" відправляв в лігво Московської Церкви. Чому він за нас передає прапор тим, хто підтримує війну з Україною?

Джерело 2: https: //www.facebook.com/permalink.php? Story_fbid = 1100695630053985 & id = 10 ...,