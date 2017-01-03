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Кіборг подарував Митрополиту Онуфрію прапор з підписами десантників
5 січня 2017, 11:10 | Віра і зброя | 0 | | Код для блогу | |
Митрополит УПЦ (МП) Онуфрій 4 січня прийняв у своїй резиденції радника голови Служби Безпеки України Юрія Тандіта та військовослужбовців, захисників Донецького аеропорту. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).
Старший лейтенант Білошицький Сергій Констянтинович, який у складі 90-го окремого аеромобільного батальйону захищав Донецький аеропорт, подякував Предстоятелю за звільнення його товариша по службі Тараса Колодія та передав подарунок.
«Від нашого Житомирського братства хочемо подарувати Вам прапор. Тут підписалися хлопці, які служили у спеціальній розвідці 90-го окремого аеромобільного батальйону. Багато хто з них брав участь у Всеукраїнському хресному ході влітку. Хлопці передавали Вам вітання і бажали довгих років життя. Дуже Вам дякуємо!».
Зі словами вдячності до Предстоятеля УПЦ (МП) звернувся радник Голови Служби Безпеки України Юрій Тандіт.
«Ви для нас дуже багато робите, завдяки вашим зусиллям був звільнений з полону нещодавно Тарас Колодій. Я сподіваюся, що й надалі наша Церква-матінка буде разом з простими людьми, з народом, з нашими воїнами. Впевнений в тому, що ми будемо діяти спільно в майбутньому і Ви будете нам допомагати», — зазначив Юрій Вікторович.
Митрополит Онуфрій теж висловив надію на таку співпрацю.
«Наша Церква завжди з тими, хто страждає. Одні нас звинувачують, інші хвалять за це, але ми просто виконуємо свій обов’язок», — підкреслив він.
Предстоятель передав «кіборгам» матеріальну допомогу на реабілітацію та лікування українських військових.
Після чого відбувся короткий брифінг для ЗМІ за участю Голови Синодального Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП) єпископа Ірпінського Климента, радника голови СБУ Тандіта Юрія та старшого лейтенанта Білошицького Сергія.
Під час прес-конференції спікери розповіли про деталі домовленостей співпраці Церкви та Держави щодо визволення з полону українських військових, були озвучені подробиці звільнення Тараса Колодія.
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