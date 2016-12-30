УПЦ (МП) хоче тіснішої співпраці із ЗСУ

30 грудня 2016, 12:26 | Віра і зброя | 1 |   | Код для блогу |  | 

DSC_7697.jpg-fff.jpgСвященний Синод УПЦ (МП), який відбувся 29 грудня у Києві, задекларував своє прагнення подальшої взаємодії зі Збройними Силами України.

Учасники Синоду, зокрема, доручили учбовому комітету розробити навчальний курс з духовно-пастирської опіки військовослужбовців Збройних Сил України для студентів вищих духовних навчальних закладів УПЦ (МП) та ввести його викладання з ІІ півріччя 2016/17 навчального року. Про це йдеться у Журналі №50.

Єрархи УПЦ (МП) також висловили стурбованість у зв’язку з випадками недопущення їхніх священнослужителів до духовної опіки над військовослужбовцями Збройних Сил України і водночас закликали єпархіальних преосвященних УПЦ (МП) до активної духовно-пастирської опіки воїнів ЗСУ, учасників бойових дій та їхніх родин у ввірених їм єпархіях.

 

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теги до статті:Військове капеланство,Синод УПЦ (МП)
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Коментарі

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  • Леонтій | 30 грудня 2016, 13:21
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    "Єрархи УПЦ (МП)... закликали єпархіальних преосвященних УПЦ (МП) до активної духовно-пастирської опіки воїнів ЗСУ, учасників бойових дій та їхніх родин у ввірених їм єпархіях." Питається: з якою СПРАВЖНЬОЮ метою? Може, з тим, щоби намагатися змінити їхню світоглядно-ментальну "орієнтацію" в бік прихильності до "русского мира"?! Та - в такий підступно-цинічний спосіб - пробувати розкладати ЗСУ: ізсередини та в тилу?!

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Останні коментарі

  • Леонтій | 30 грудня 2016, 13:21

    "Єрархи УПЦ (МП)... закликали єпархіальних преосвященних УПЦ (МП) до активної духовно-пастирської опіки воїнів ЗСУ, учасників бойових дій та їхніх родин у ввірених їм єпархіях." Питається:

  • Pavel Kovalchuk | 30 грудня 2016, 11:19

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