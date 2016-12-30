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УПЦ (МП) хоче тіснішої співпраці із ЗСУ
30 грудня 2016, 12:26 | Віра і зброя | 1 | | Код для блогу | |
Священний Синод УПЦ (МП), який відбувся 29 грудня у Києві, задекларував своє прагнення подальшої взаємодії зі Збройними Силами України.
Учасники Синоду, зокрема, доручили учбовому комітету розробити навчальний курс з духовно-пастирської опіки військовослужбовців Збройних Сил України для студентів вищих духовних навчальних закладів УПЦ (МП) та ввести його викладання з ІІ півріччя 2016/17 навчального року. Про це йдеться у Журналі №50.
Єрархи УПЦ (МП) також висловили стурбованість у зв’язку з випадками недопущення їхніх священнослужителів до духовної опіки над військовослужбовцями Збройних Сил України і водночас закликали єпархіальних преосвященних УПЦ (МП) до активної духовно-пастирської опіки воїнів ЗСУ, учасників бойових дій та їхніх родин у ввірених їм єпархіях.
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- 30 грудня 2016, 13:21| Коментувати коментар
"Єрархи УПЦ (МП)... закликали єпархіальних преосвященних УПЦ (МП) до активної духовно-пастирської опіки воїнів ЗСУ, учасників бойових дій та їхніх родин у ввірених їм єпархіях." Питається: з якою СПРАВЖНЬОЮ метою? Може, з тим, щоби намагатися змінити їхню світоглядно-ментальну "орієнтацію" в бік прихильності до "русского мира"?! Та - в такий підступно-цинічний спосіб - пробувати розкладати ЗСУ: ізсередини та в тилу?!
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- 30 грудня 2016, 13:21
"Єрархи УПЦ (МП)... закликали єпархіальних преосвященних УПЦ (МП) до активної духовно-пастирської опіки воїнів ЗСУ, учасників бойових дій та їхніх родин у ввірених їм єпархіях." Питається: |
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