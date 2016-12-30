УПЦ (МП) хоче тіснішої співпраці із ЗСУ

Священний Синод УПЦ (МП), який відбувся 29 грудня у Києві, задекларував своє прагнення подальшої взаємодії зі Збройними Силами України.

Учасники Синоду, зокрема, доручили учбовому комітету розробити навчальний курс з духовно-пастирської опіки військовослужбовців Збройних Сил України для студентів вищих духовних навчальних закладів УПЦ (МП) та ввести його викладання з ІІ півріччя 2016/17 навчального року. Про це йдеться у Журналі №50.

Єрархи УПЦ (МП) також висловили стурбованість у зв’язку з випадками недопущення їхніх священнослужителів до духовної опіки над військовослужбовцями Збройних Сил України і водночас закликали єпархіальних преосвященних УПЦ (МП) до активної духовно-пастирської опіки воїнів ЗСУ, учасників бойових дій та їхніх родин у ввірених їм єпархіях.