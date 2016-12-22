Міноборони України нагородило кліриків Одеської єпархії УПЦ КП

22 грудня 2016, 12:13 | Віра і зброя | 0 |   | Код для блогу |  | 

В Одеському Будинку офіцерів 15 грудня відбулася урочиста церемонія нагородження волонтерів. Церемонія почалася з виконання Гімну України під акомпанемент живого духового оркестру.

Нагородження було приурочене до Міжнародного дня волонтера, який щорічно відзначається 5 грудня.

Міністерство оборони України нагородило грамотами та медалями одеських волонтерів, що надають ось вже три роки волонтерську підтримку і забеспечують всім необхідним воїнів АТО.

Почесними грамотами Міністра оборони України було нагороджено настоятеля Свято-Покровського храму м.Одеси протоєрея Олександра Філіппова та клірика цього ж храму диякона Сергія Харітонова.

Нагороди одеським волонтерам вручав Начальник відділу цивільно-військового співробітництва оперативного командування «Південь» Владислав Назаров, повідомляє офіційний сайт УПЦ КП.

 

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теги до статті:АТО,Військове капеланство,Волонтерство,Нагороди,УПЦ КП на Одещині
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