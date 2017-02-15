Священик з Волині загинув на заробітках у Росії

17 лютого 2017, 10:09 | Надзвичайні ситуації | 0 |   | Код для блогу |  | 

170217_3.jpgУ селі Щитинь Любешівського району 15 лютого поховали настоятеля Свято-Успенської громади Української Православної Церкви (Московського Патріархату) протоєрея Іоана Свередюка, який трагічно загинув у Росії на заробітках. Про це інформують “Волинські новини”.

Священикові було приблизно 40 років. Сиротами залишилося семеро дітей.

На заробітки в Росію їздив уже не вперше. Цього разу пробув там трохи більше тижня, і трагічний випадок обірвав його життя. Одне з дерев, яке різали при рубці лісу, впало прямо нього.

Поховали священика 15 лютого на території церкви. На похорон зібралося усе село, ще й з ближніх прийшли. О. Іоан тут душпастирював більше десятка років. Люди про нього відгукуються тільки позитивно.

Згідно з інформацією Волинської єпархії, 14 лютого єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл відслужив панахиду за новопреставленим настоятелем.

Владика Нафанаїл, втішаючи родину та прихожан, висловив впевненість, що єпархія та мешканці села не залишаться осторонь біди, допомагаючи сім’ї отця Іоана.

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теги до статті:УПЦ (МП) на Волині
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Останні коментарі

  • Пан Валерій | 16 лютого 2017, 11:07

    Чапнін давно звільнений з усіх посад, то ж тепер може висловлювати тільки свою особисту позицію.

  • Fr. Valerii | 16 лютого 2017, 10:31

    "У Фрібурзі Митрополит Іларіон був дещо стриманіший, ніж завжди" - Він НЕ був "дещо стриманіший, ніж завжди". - В цьому матеріалі RISU

  • pavloosh | 15 лютого 2017, 22:45

    What a waste of time and energy. The Russian Orthodox Church shows no charity towards anyone. Their church leaders are stubborn, ignorant unChristian hypocrits.

  • Fr. Valerii | 15 лютого 2017, 22:12

    Але чомусь на "ювілейну" зустріч у Фрібурзькому університеті знову забули запросити представника УГКЦ. Також на сайті Радіо Ватикану немає жодної згадки про намір примирити УГКЦ і РПЦ ані

  • Леонтій | 15 лютого 2017, 15:32

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