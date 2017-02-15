Священик з Волині загинув на заробітках у Росії

У селі Щитинь Любешівського району 15 лютого поховали настоятеля Свято-Успенської громади Української Православної Церкви (Московського Патріархату) протоєрея Іоана Свередюка, який трагічно загинув у Росії на заробітках. Про це інформують “Волинські новини”.

Священикові було приблизно 40 років. Сиротами залишилося семеро дітей.

На заробітки в Росію їздив уже не вперше. Цього разу пробув там трохи більше тижня, і трагічний випадок обірвав його життя. Одне з дерев, яке різали при рубці лісу, впало прямо нього.

Поховали священика 15 лютого на території церкви. На похорон зібралося усе село, ще й з ближніх прийшли. О. Іоан тут душпастирював більше десятка років. Люди про нього відгукуються тільки позитивно.

Згідно з інформацією Волинської єпархії, 14 лютого єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл відслужив панахиду за новопреставленим настоятелем.

Владика Нафанаїл, втішаючи родину та прихожан, висловив впевненість, що єпархія та мешканці села не залишаться осторонь біди, допомагаючи сім’ї отця Іоана.