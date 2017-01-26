Вогнеборці ліквідували пожежу на території монастиря УПЦ (МП)

5 лютого 2017, 12:22 | Надзвичайні ситуації | 0 |   | Код для блогу |  | 

Зранку 3 лютого до Службі порятунку 101надійшло повідомлення про пожежу на території Благовіщинського монастиря УПЦ (МП) у Бортничах по пров. Промисловому, 8-а.

На виклик одразу ж прибуло відділення 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, займання виникло в цегляній котельні та поширилось на дах приміщення.

За кілька хвилин пожежу ліквідовали. Внаслідок займання пошкоджено котел, димохід, згоріло та розібрано 30 кв.м. покрівлі.

На щастя, ніхто не постраждав. Імовірною причиною пожежі було порушення правил експлуатації пічного опалення, однак, остаточну причину встановить слідство, повідомляє сайт Головного управління ДНДС у м. Києві.

 

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теги до статті:Пожежа у храмі
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    Останні коментарі

    • Fr. Valerii | 5 лютого 2017, 20:55

      I mean a "caesar" not as a person, but as a civil government of a state.

    • amel | 5 лютого 2017, 16:20

      І служить, до речі, ця наволоч, в по-уніатській василіянській церкві 18 століття. Треба чекати тепер багато подібних інциндентів.Новий владика Нафанаїл з Почаєва, "благодатний", всьо-такі.

    • Ihor Dawydiak | 5 лютого 2017, 14:33

      My dear Fr. Valerii; there are only three individuals in Eastern Europe who revel in their belief that they are "Caesars" and they include; 1) Alyaksandr "Potato Head" Lukashenka

    • b111 | 5 лютого 2017, 12:38

      Дай Боже щоб вже швидше, весь "шлак" нарешті перейшов КП, тоді весь інший шлак успішно помандрує на простори вялікай і неабятнай, й тоді настане мир і спокій.

    • b111 | 5 лютого 2017, 12:19

      Про таких гарно сказала гаварящая конская галава "Дебилы бля!" Та війна давно закінчилась, а вони ще й досі воюють. Московити ображені й люті, що пишуть в Константинопіль, а не їхньому

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