На Афоні від сильного снігопаду загинув монах-львів’янин

31 січня 2017, 10:26 | Надзвичайні ситуації | 0 |   | Код для блогу |  | 

Грецькі рятувальники виявили на Святій горі Афон тіло завмерлого в снігу ченця Давида.

16 січня він відправився з келії Святого Модеста в монастир Каракал провідати знайомого. Останнім звісткою від ченця Давида стало SMS-повідомлення, що він не може дістатися до обителі через сильний снігопад. Після цього зв'язок з ним перервався.

Для пошуків з материка прибула спеціальна група грецької поліції і рятувальників. Тіло загиблого ченця було виявлено неподалік від афонського монастиря Філофей. За попередньою інформацією, під час сильного снігопаду він впав з обриву і замерз в снігу. Розслідування триває.

Монаху Давиду було 43 роки, родом він з Львова, вісім років був послушником у Почаївській лаврі на заході України. Близько п'яти років тому пішов на Афон, де прийняв постриг, пвідомляє Інтерфакс-релігія.

 

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теги до статті:Афон,Надзвичайні ситуації
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    Останні коментарі

    • Тарасій | 31 січня 2017, 12:06

      Я буду тут дуже нетолерантним, бо хочеться відповідати не словесно, а фізично. Я розумію весь цинізм цього запитання. Бо легко тут брехати і маніпулювати словесами - а поїдьте і покажіть приклад.

    • Леонтій | 31 січня 2017, 11:02

      А Ви, шановний Fr. Valerii, вже відвідали цей регіон? Чи тільки збираєтеся?

    • Fr. Valerii | 31 січня 2017, 10:52

      Шевчук, як ніхто інший, ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ відвідати Луганськ, де він служив у радянському війську у ВВАУШ (Вище Ворошиловградське Авіаційне Училище Штурманів).

    • Леонтій | 31 січня 2017, 10:41

      Автор цих світлин стверджує, що фото не піддавалися обробці у програмі «Photoshop» і є абсолютно чистими.

    • Леонтій | 31 січня 2017, 10:21

      У цьому визначені геноциду, на жаль, є деякі недоліки. По-перше, не дуже ясно, як саме слід розуміти оте "часткове" цілеспрямоване знищення? Тобто, яка саме частка: 1/2, 1/3, 1/4? А,

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