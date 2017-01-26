На Афоні від сильного снігопаду загинув монах-львів’янин

Грецькі рятувальники виявили на Святій горі Афон тіло завмерлого в снігу ченця Давида.

16 січня він відправився з келії Святого Модеста в монастир Каракал провідати знайомого. Останнім звісткою від ченця Давида стало SMS-повідомлення, що він не може дістатися до обителі через сильний снігопад. Після цього зв'язок з ним перервався.

Для пошуків з материка прибула спеціальна група грецької поліції і рятувальників. Тіло загиблого ченця було виявлено неподалік від афонського монастиря Філофей. За попередньою інформацією, під час сильного снігопаду він впав з обриву і замерз в снігу. Розслідування триває.

Монаху Давиду було 43 роки, родом він з Львова, вісім років був послушником у Почаївській лаврі на заході України. Близько п'яти років тому пішов на Афон, де прийняв постриг, пвідомляє Інтерфакс-релігія.