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Під Києвом горів храм УПЦ КП
25 січня 2017, 09:56 | Надзвичайні ситуації | 0 | | Код для блогу | |
У місті Вишгород Київської області горів храм святого князя Володимира Української Православної Церкви Київського Патріархату.
Про це повідомляє Еспресо. ТV з посиланням на сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
24 січня о 08:06 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про пожежу в храмі святого князя Володимира за адресою проспект Шевченка у Вишгороді.
Рятувальники локалізували пожежу о 08:20 та ліквідували о 09:17.
Пожежею знищено підлогу на площі 5 кв. м, меблі та ікону.
Причина пожежі встановлюється.
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