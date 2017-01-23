Під Києвом горів храм УПЦ КП

25 січня 2017, 09:56 | Надзвичайні ситуації | 0 |   | Код для блогу |  | 

4481_1414.gif-t.gifУ місті Вишгород Київської області горів храм святого князя Володимира Української Православної Церкви Київського Патріархату.

Про це повідомляє Еспресо. ТV з посиланням на сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

24 січня о 08:06 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про пожежу в храмі святого князя Володимира за адресою проспект Шевченка у Вишгороді.

Рятувальники локалізували пожежу о 08:20 та ліквідували о 09:17.

Пожежею знищено підлогу на площі 5 кв. м, меблі та ікону.

Причина пожежі встановлюється.

 

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теги до статті:Пожежі в храмах
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