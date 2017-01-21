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Дерев'яна церква XІX століття горіла на Львівщині
21 січня 2017, 09:33 | Надзвичайні ситуації | 0 | | Код для блогу | |
20 січня о 13:40 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в церкві в с. Бачина Старосамбірського району. На місце виклику відразу направили пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним номером виклику. Як стало відомо по прибуттю рятувальників до місця виклику, церква дерев'яна трьохкупольна, збудована в 1868 році, не є пам'яткою архітектури.
О 14:15 вдалось локалізувати пожежу, та о 17:12 повністю ліквідувати. Внаслідок пожежі вогнем знищено два куполи церкви на площі 50 кв.м. Завдяки оперативним діям вогнеборців та місцевої громади, яка активно долучилась до проведення робіт з ліквідації пожежі вдалось врятувати церкву від повного знищення вогнем, та запобігти поширенню вогню на поруч розташовану дзвінницю.
До ліквідації займання залучили 29 рятувальників та 8 одиниць спецтехніки.
Причини виникнення займання встановлюється. На пожежі ніхто не постраждав.
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