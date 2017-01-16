Горів монастир УПЦ КП у центрі Луцька

18 січня 2017, 09:06 | Надзвичайні ситуації | 0 |   | Код для блогу |  | 

У монастирі біля Свято-Троїцького собору в Луцьку трапилася пожежа. Вогонь гасили 5 одиниць спецтехніки.

Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.

О 00:35 до служби «101» надійшло повідомлення про задимлення у 2-х поверховій будівлі монастиря, розташованого на проспекті Волі, 2, м. Луцька.

О 01:34 вогнеборці локалізували пожежу, а о 2:01 остаточно її ліквідували. Для приборкання вогню залучалось 16 рятувальників та задіяні 5 одиниць спецтехніки. Вогнем знищено 50 м2 подвійного дерев’яного перекриття, пошкоджено 10м2 стелі і дерев’яної обрешітки.

Ймовірна причина пожежі - порушення ППБ при експлуатації пічного опалення.

монастир_пожежа.jpg

Система Orphus
теги до статті:Пожежі в храмах
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Юзьо | 18 січня 2017, 09:25

      Цікаве судження... Роками МП утискала життя всіх інших конфесій на тих територіях, де МП мала всі важелі політичної влади. Роками вони поширювали нетерпимість до всіх інших. А тепер раптом згадали

    • Леонтій | 18 січня 2017, 09:19

      Цей панотець ділиться своїм життєвим досвідом, враженнями й оцінками того, що сам пережив. Можливо, тут є якісь елемнти суб'єктивних суджень. Одначе докоряти йому, що це, мовляв, "виключно

    • Komunikator | 17 січня 2017, 23:38

      В цій дискусії напрошується низка питань: чи самі ієрархи би туди "рвалися", усвідомлюючи, що їм там може загрожувати? Яка офіційна позиція Блаженнішого Святослава чи коментар з приводу

    • netoy_gaidamak | 17 січня 2017, 21:20

      Виключно розпал релігійної ворожнечі. Хвалить тіко своє "болото" а з ока дерево не тягне. Успіху йому при зустрічі з Богом.

    • Пан Валерій | 17 січня 2017, 16:20

      Звісно, Киіївський патріархат ніколи не бреше, але панталичать два питання: 1.Цому немає жодного фото? 2. Цій події вже 5 днів, а немає жодного підтвердження з боку Константинополя.

    Популярні статті місяця