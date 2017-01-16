- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
На Тернопільщині через гірлянду загорілася церква
16 січня 2017, 17:15 | Надзвичайні ситуації | 0 | | Код для блогу | |
Подія трапилася в селі Угриньківці Заліщицького району вранці 15 січня. Загорання у храмі виявив паламар й повідомив про нещастя рятувальників й поліцейських.
Як повідомляє "Нова. Тернопільська газета" з посиланням на ГУНП у Тернопільській області, версію про навмисний підпал виключили. Найімовірніше, причиною загорання стала ялинкова гірлянда.
Завдяки тому, що пожежу вчасно виявили і ліквідували, вогонь не наніс значної шкоди. Цінні речі та церковну атрибутику встигли винести. Розмір завданих збитків ще встановлюється.
За даним фактом Заліщицькі поліцейські порушили кримінальне провадження за ч.1 ст. 270 ККУ – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправних робіт на термін до двох років, або обмеження волі на термін до трьох років.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
На Тернопільщині через гірлянду загорілася церква | 16 січня 2017, 17:15 | Надзвичайні ситуації |
У Києві невідомі кинули у церкву пляшки із запальною сумішшю | 16 січня 2017, 14:46 | Скандали, кримінал, адмінпорушення |
Львів, Харків та Краматорськ разом заколядували | 16 січня 2017, 13:00 | Релігійні свята і традиції | | |
Цьогорічний Тиждень молитов за єдність християн зробить акцент на 500-річчі Реформації | 16 січня 2017, 12:37 | Світові |
Порошенко підтримує створення Української Автокефальної Церкви, - Леонід Кравчук | 16 січня 2017, 12:15 | Релігія і політика |
Останні коментарі
- 16 січня 2017, 21:46
Коли уже в чомусь звинувачують, це означає, що суперечка програна. Дякую Леонтій. Ви дуже переконливо і аргументовано відстояли свою позицію. |
- 16 січня 2017, 20:59
Для чого саме Господь Ісус Христос заснував Свою новозавітню Церкву - вселенську апостольську Церкву Сходу і Заходу?! А для того, щоби - насамперед та головно - приводити грішних і недосконалих |
- 16 січня 2017, 20:21
Так у тому й то справа, що "процес" (таки) ІДЕ! Дуже важко й повільно. Тим паче, що обговорюються дуже й дуже непрості, "тонкі" й "делікатні" питання. В закритому |
- 16 січня 2017, 19:33
Коли останній раз наші "патріоти" Кравчук чи то Порошенко були у храмі?? Не важливо навіть якої конфесії...Йдуть коли вигідно, і говорять що вигідно. Кравчук то взагалі партійний, однак в |
- 16 січня 2017, 19:28
Ось тут - яскраве й дуже переконливе свідчення про РЕАЛЬНЕ й КОНКРЕТНЕ служіння міжконфесійної Християнскої Служби Порятунку (ХСП) на Сході |
Популярні статті місяця
2 січня 2017, 12:57 | УПЦ (МП) | 5 січня 2017, 15:09
В УПЦ (МП) прозвітували про збільшення монастирів, парафій і кліриків у 2016 році
13 січня 2017, 10:35 | Релігія і суспільство | 15 січня 2017, 20:46
Голова Комітету “Папа для України” закликав католиків двох обрядів солідаризуватися з тими, хто страждає від окупантів на Донбасі
3 січня 2017, 09:28 | Інтерв'ю | 8 січня 2017, 19:48
Релігія дуже повільно і слабо повертається у публічний простір України, — проф. Людмила Филипович
29 грудня 2016, 11:55 | Відкрита тема | 9 січня 2017, 13:08
11 січня 2017, 11:51 | Релігія і політика | 12 січня 2017, 21:43
Політологи не випадково розглядають УПЦ (МП) як найбільшу «російську партію» в Україні», - митрополит Олександр (Драбинко)
Коментарі