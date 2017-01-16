На Тернопільщині через гірлянду загорілася церква

16 січня 2017, 17:15 | Надзвичайні ситуації | 0 |   | Код для блогу |  | 

Подія трапилася в селі Угриньківці Заліщицького району вранці 15 січня. Загорання у храмі виявив паламар й повідомив про нещастя рятувальників й поліцейських.

Як повідомляє "Нова. Тернопільська газета" з посиланням на ГУНП у Тернопільській області, версію про навмисний підпал виключили. Найімовірніше, причиною загорання стала ялинкова гірлянда.

Завдяки тому, що пожежу вчасно виявили і ліквідували, вогонь не наніс значної шкоди. Цінні речі та церковну атрибутику встигли винести. Розмір завданих збитків ще встановлюється.

За даним фактом Заліщицькі поліцейські порушили кримінальне провадження за ч.1 ст. 270 ККУ – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправних робіт на термін до двох років, або обмеження волі на термін до трьох років.

Система Orphus
теги до статті:Пожежі в храмах
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • BBC | 16 січня 2017, 21:46

      Коли уже в чомусь звинувачують, це означає, що суперечка програна. Дякую Леонтій. Ви дуже переконливо і аргументовано відстояли свою позицію.

    • Леонтій | 16 січня 2017, 20:59

      Для чого саме Господь Ісус Христос заснував Свою новозавітню Церкву - вселенську апостольську Церкву Сходу і Заходу?! А для того, щоби - насамперед та головно - приводити грішних і недосконалих

    • Леонтій | 16 січня 2017, 20:21

      Так у тому й то справа, що "процес" (таки) ІДЕ! Дуже важко й повільно. Тим паче, що обговорюються дуже й дуже непрості, "тонкі" й "делікатні" питання. В закритому

    • BBC | 16 січня 2017, 19:33

      Коли останній раз наші "патріоти" Кравчук чи то Порошенко були у храмі?? Не важливо навіть якої конфесії...Йдуть коли вигідно, і говорять що вигідно. Кравчук то взагалі партійний, однак в

    • Леонтій | 16 січня 2017, 19:28

      Ось тут - яскраве й дуже переконливе свідчення про РЕАЛЬНЕ й КОНКРЕТНЕ служіння міжконфесійної Християнскої Служби Порятунку (ХСП) на Сході

    Популярні статті місяця