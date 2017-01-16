На Тернопільщині через гірлянду загорілася церква

Подія трапилася в селі Угриньківці Заліщицького району вранці 15 січня. Загорання у храмі виявив паламар й повідомив про нещастя рятувальників й поліцейських.

Як повідомляє "Нова. Тернопільська газета" з посиланням на ГУНП у Тернопільській області, версію про навмисний підпал виключили. Найімовірніше, причиною загорання стала ялинкова гірлянда.

Завдяки тому, що пожежу вчасно виявили і ліквідували, вогонь не наніс значної шкоди. Цінні речі та церковну атрибутику встигли винести. Розмір завданих збитків ще встановлюється.

За даним фактом Заліщицькі поліцейські порушили кримінальне провадження за ч.1 ст. 270 ККУ – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправних робіт на термін до двох років, або обмеження волі на термін до трьох років.