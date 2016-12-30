На релігійні свята зростає кількість пожеж у храмах, - пожежники радять дотримуватися елементарних правил безпеки

30 грудня 2016, 11:21 | Надзвичайні ситуації | 0 |   | Код для блогу |  | 

4481_1414.gif-t.gifПід час святкування релігійних свят зростає кількість пожеж, зокрема, у храмах. Тож, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій просять священнослужителів звернути особливу увагу на непогашені свічки та увімкнені електроприлади, аби запобігти виникненню загорянь.

Про це йшлося 29 грудня під час прес-конференції з керівництвом ДСНС та поліції області щодо дотримання правил безпеки під час святкування Нового року та Різдвяних свят, повідомляє ВолиньРоsт.

Зокрема заступник начальника управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції області Віталій Тартина розповів про важливість вживання максимуму зусиль для запобігання пожеж у релігійних спорудах.

«Ми мали гіркий досвід, коли після Богослужіння ці споруди горять», – зазначив Тартина. Тож поліцейські та ДСНСники просять після завершення заходів вжити максимум зусиль, що б запобігти таким випадкам. Священнослужителів просять звернути увагу, щоб не залишалися незагашені свічки чи лампадки і увімкнені електроприлади.

Також Тартина наголосив на необхідності закривати споруди та не залишати у них пожертв, адже у цей період традиційно зростає кількість крадіжок. Звернув увагу поліцейський і на можливість використання піротехніки, нагадавши про заборону таких дій до завершення АТО. За порушення передбачена відповідальність.

«Ми будемо змушені реагувати на такі порушення не тому, що хочемо когось обмежити, а аби забезпечити безпеку громадян біля ялинок», – зазначив поліцейський. Порушення закону карається штрафом від 85 до 1021 гривні залежно від статті.

 

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теги до статті:Пожежі в храмах
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