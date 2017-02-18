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X Екуменічний соціальний тиждень прийматиме Київ
21 лютого 2017, 12:10 | Конференції, семінари, дослідження | 0 | | Код для блогу | |
Х Екуменічний соціальний тиждень (ЕСТ) цьогоріч буде проводитись двічі: 7-9 червня у Києві і 4-7 жовтня у Львові. Для обговорення громадськості представлена тема: «Гідність – Служіння – Солідарність. На шляху оновлення країни». Про це повідомила виконавчий директор Інституту екуменічних студій УКУ Галина Бохонко 13 лютого під час засідання Експертної ради з форуму.
Бохонко Галина зазначила, що ініціатива проведення цього заходу у столиці належить Главі УГКЦ, Блаженнішому Святославу (Шевчуку). Організатор заходу – Інститут екуменічних студій – підтримав цю ідею.
Виконавчий директор Інституту екуменічних студій УКУ також пояснила вибір теми: «Цього року ми вирішили зробити об’єднувальний форум, який би показав напрацювання протягом дев’яти попередніх років і водночас вирішили зупинитись на такій концептуальній темі, враховуючи розвиток волонтерства в державі, ініціативи громадян, солідарності нації. Назва Форуму для обох міст одна, але заходи будуть відрізнятися».
Далі членам експертної ради представили на обговорення програму. У Києві, у межах Форуму, планують провести однойменну відкрити дискусію, а також обговорити розвиток кооперативного руху в Україні. Зазначимо, що І Екуменічний соціальний тиждень був присвячений саме цій темі. У столиці заплановано низку заходів, серед яких культурно-мистецькі та для молоді. Буде запрошено молодь з Німеччини та Франції.
Координатор проекту Оксана Іленьків назвала імена запрошених доповідачів, серед яких президент ІЕС о. д-р Іван Дацько; Валерій Пекар, співзасновник Громадянської Платформи Нова Країна; о. д-р Алоіс Бух, професор морального богослов’я між’єпархіальної вищої семінарії і навчального центру в Нiмеччині; Мирослав Маринович, віце-ректор з питань призначення та місії УКУ та багато інших. Також координатор озвучила низку запропонованих заходів, які мають проводити у Львові. Серед них – відкриття виставки європейського центру солідарності, семінар Українського християнського академічного товариства, панельні дискусії, круглі столи, презентації книг, нагородження переможців V конкурсу «Репортери надії в Україні» та багато інших.
Учасники експертної ради обговорили програму проведення, внесли свої пропозиції, рекомендації та доповнення.
Як наголошують організатори X «Екуменічного соціального тижня», тема «Гідність – Служіння – Солідарність на шляху оновлення країни» завжди буде актуальною, адже принципи солідарності, справедливості, любові до ближнього, є необхідними у подоланні гострих проблем, а особливо в часи трансформації суспільства, військових дій і загальної нестабільності.
До участі запрошено провідних експертів з України та з-за кордону, представників волонтерських рухів, церковних ініціатив, громадських організацій, благодійних фондів, влади та ЗМІ.
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