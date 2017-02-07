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В Україні готуються відзначити 125-ліття з дня народження Патріарха Йосипа Сліпого
7 лютого 2017, 10:09 | Конференції, семінари, дослідження | 0 | | Код для блогу | |
У рамках Року Патріарха Йосипа Сліпого в Українській Греко-Католицькій Церкві у Києві та інших містах України відзначать 125-ліття з Дня народження Патріарха Йосипа Сліпого, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
Зокрема, Інститут історії Церкви, Київський центр Українського католицького університету 15 лютого 2017 року в Києві об 11.00 годині проведе прес-конференцію за участю Архиєпископа-емерита Блаженнішого Любомира (Гузара), єпископа Гліба (Лончини), історика Олега Турія, колишньої співпрацівниці Патріарха Йосифа Ірини Ясінської-Ґрейвз та керівника Депртамент інформації УГКЦ о. Ігоря Яціва.
Цього ж дня о 17.00 відбудеться Урочиста академія в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, яку розпочне Патріарх УГКЦ Святослав.
Запрацює експозиція банерної виставки про життя і діяльність Патріарха Йосифа Сліпого в головному корпусі КНУ (вул. Володимирська, 60).
16 лютого 2017 р. о 9.30 відбудеться Круглий стіл «Патріарх Йосиф Сліпий – знайомий і незнаний» у приміщенні Київського центру УКУ (вул. Мазепи, 10-А).
17 лютого 2017 р. у селі Заздрість Теребовлянського району Тернопільської області, де народився Патріарх Йосиф, об 11.00 розпочнуться Ювілейні урочистості в Музейно-меморіальному комплексі «Рідна Хата» Патріарха Йосифа Сліпого.
19 лютого 2017 р. у Києві об 11.00 – Глава УГКЦ очолить Архиєрейську Божественну Літургію і панахиду в Патріаршому Соборі Воскресіння Христового в Києві за участю єпископів УГКЦ.
Крім того відбудуться виїзні сесії: 6-10 березня у Харкові – Полтаві – Запоріжжі, 13-16 березня в Одесі – Чернівцях – Ужгороді, 27-31 березня у Чернігові – Житомирі – Острозі. Учасниками-доповідачами яких будуть, зокрема, владика Борис (Ґудзяк), дисидент Мирослав Маринович, владика Гліб (Лончина), історик Олег Турій.
У травні-червні та вересні-жовтні 2017 року в містах Бердянськ, Дніпро, Маріуполь, Миколаїв, Херсон, Слов’янськ, Сіверськодонецьк, Кривий Ріг, Черкаси, Суми, Рівне, Луцьк, Вінниця, Хмельницький, Кам’янець-Подільський та інших містах України відбудуться гостьові лекції та експонування виставки.
У Львові 7-8 квітня 2017 р. за адресою вул. Хуторівка, 35 пройде студентська науково-практична конференція семінарій УГКЦ «Патріарх Йосиф Сліпий і розвиток української богословської науки та освіти у XX – на початку XXI століть».
8-16 липня 2017 р. у Римі Інститут історії Церкви та Інститут св.Климента-папи УКУ спільно Релігійним товариством «Святої Софії» в Римі організують Літню школу для молодих науковців під назвою «Постать патріарха Йосифа Сліпого в контексті міжнародних церковних і політичних відносин».
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