Громадська рада МОН розгляне програму викладання Християнської етики на підставі Євангелія

10 лютого 2017, 12:05 | Церква і школа | 0 |   | Код для блогу |  | 

Громадська рада з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціям при Міністерстві освіти і науки України затвердила план своєї роботи на 2017 рік. Засідання відбулося 8 лютого за головування радника Міністра освіти і науки УкраїниВолодимира Марущенка, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Представники церков, міністерства та експерти обговорили програму викладання Християнської етики на підставі Євангелії від Івана. Після доопрацювання програму буде подано для отримання грифу Міносвіти.

Протягом року заплановано проведення виїзних засідань Громадської ради у Черкаській, Запорізькій та Хмельницькій областях, а також З’їзду викладачів предметів духовно-морального спрямування.

Громадська рада вирішила під час своїх наступних засідань опрацювати практичні питання викладання предметів духовно-морального спрямування, підготовки викладачів з цих предметів, інтеграції духовно-моральних цінностей у процесі викладання загальноосвітніх предметів у навчальних закладах. Також члени Громадської ради звернуть окрему увагу на діяльність Комісії МОН з державного визнання документів про вищу духовну освіту та Комісії МОН з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами тощо.

Під час засідання Голова Громадської Ради Володимир Марущенко вручив подяку Міністра освіти і науки України члену Громадської ради, завідувачу кафедри англійської мови і літератури Національного університету «Острозька Академія» Василю Жуковському за вагомий особистий внесок у розвиток державно-конфесійних відносин у сфері освіти.

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теги до статті:Євангеліє,МОН України,Християнська етика
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